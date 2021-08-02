Гороскоп на тиждень, з 2 до 8 серпня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень із 2 до 8 серпня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Основною подією цього тижня є протистояння Сатурна – його опозиція до Сонця. Це час, коли стратегічні плани проходять перевірку. Також до цього протистояння приєднується Меркурій. Це означає, що ми не тільки перевіряємо свої плани, а й обговорюємо їх, намагаємося знайти помилки в них. Протягом цього тижня ми можемо наражатися на певні перешкоди під час вирішення питань, пов’язаних із документами. Також ми можемо досить довго і різко з’ясовувати стосунки зі старшими та авторитетними людьми. Тому це не найкращий тиждень для відвідування офіційних інстанцій.

У неділю, 8 серпня, очікується молодик. Цей період доволі складний і відображає протистояння з Сатурном, але основний його ефект буде відчутним вже наступного тижня. У день молодика не варто вступати в конфлікти.

Гороскоп для Овнів

Для Овнів тиждень буде складним через те, що справи, якими вам подобається займатися, не йдуть так, як хотілося б, доводиться долати перешкоди. Можуть бути певні конфлікти і непорозуміння з друзями та дітьми. Будьте обережні з критикою на адресу інших людей. Крім того, вас також можуть критикувати в цей період. З позитиву можуть бути несподівані, але приємні надходження грошей (найімовірніше, це будуть бонуси на роботі).

Гороскоп для Тельців

Для Тельців тиждень може виявитися дуже приємним, бо він принесе романтичні знайомства, розваги, відпочинок, отримання давно бажаних подарунків або призів. Також ви можете нагородити самі себе чимось дуже приємним. З іншого боку тиждень може виявитися неприємним для тих, хто наполегливо намагається досягти якихось важливих цілей. Краще переглянути свої плани, щоб знайти в них помилки. У такий спосіб ви можете вийти на більш якісну стратегічну мету.

Гороскоп для Близнюків

Це не найкращий тиждень для того, щоб вирушати в подорожі. В дорозі можуть бути певні перешкоди. Також у цей період ви можете з’ясовувати стосунки з близькими людьми через ролі або відповідальності в парі. Це хороший тиждень для того, щоб відпочити в домашній обстановці. Зараз не варто виходити у світ. Загалом від спілкування в товаристві не потрібно очікувати тих бонусів, до яких ви звикли.

Гороскоп для Раків

Вам потрібно звернути увагу на ваші витрати, бюджет. Можуть бути непередбачені та неприємні витрати, особливо на початку тижня і на вихідних. Також активізується сфера спілкування, з’являються люди, які від вас чогось хочуть, і мотивують на якісь досягнення. Таке спілкування може бути дуже корисним. У стосунках з партнерами може бути прорив, завдяки відвертій розмові, яка може виявитися неприємною, але продуктивною.

Гороскоп для Левів

Для Левів тиждень досить складний, оскільки він логічне продовження попереднього. Стосунки з партнерами складаються не у найкращий спосіб. Труднощі з визначенням свого місця в партнерстві. Ви можете зіткнутися з критикою, яка вам не сподобається. Однак потрібно мати мужність вислухати, адже вона може виявитися досить конструктивною. Щодо фінансів, то це тиждень непоганий. Активізується тема доходів, ви можете отримати приємні подарунки, бонуси, особливо на початку тижня.

Гороскоп для Дів

У вас може бути романтичне знайомство. Правильним буде не тільки будувати плани, а й робити якісь кроки в бік досягнення цілей. Зверніть увагу на здоров’я. Попри те, що зростає енергія і бажання діяти, зараз потрібно давати собі відпочинок і розумно балансувати між роботою і релаксом.

Гороскоп для Терезів

Непоганий тиждень для того, щоби спробувати повернути борги. Також можете попросити своїх боржників повернути гроші. Одночасно можливі з’ясування стосунків, сварки і конфлікти з друзями, колегами. Не найкращий тиждень для роботи в групі. Зосередьтеся на роботі, яку ви можете виконати самотужки. У стосунках з партнерами краще приділити час спілкуванню віч-на-віч.

Гороскоп для Скорпіонів

Найбільш напруженим може бути початок тижня, коли проекти потребуватимуть багато уваги, ви можете не встигати. Важливо все спланувати і грамотно розподілити свій час. На найближчий місяць акцент переміщається на роботу в групі, а також на спілкування з колегами. На початку тижня можуть бути приємні, несподівані події у стосунках з партнерами. Також можуть бути і романтичні знайомства. Можливо, вони не будуть тривалими, але цікавими точно.

Гороскоп для Стрільців

У вас починається місяць більш активної роботи, досягнення цілей. Приділяйте багато уваги деталям. У стосунках з родичами (братами, сестрами) зверніть увагу на те, що ви говорите, бо можете зачепити того, кого любите і поважаєте. На початку тижня можлива приємна новина на роботі або пов’язана з вашим статусом. Зверніть увагу на свої витрати, бо вони можуть бути зависокими, особливо це стосується поїздок.

Гороскоп для Козерогів

Продовжується тема фінансів, боргів і розподілу свого бюджету. На початку тижня можете виявити брак коштів, але це швидко виправиться. Гарний час, щоб вирушити в подорож або поїздку.

Гороскоп для Водоліїв

У вас, як і у Левів, триває тема попереднього тижня. Вона може бути пов’язана з партнерськими стосунками. Намагайтеся не замикатися в собі, обговоріть із партнером все, що ви хочете, хоч це і не просто. Будьте готові до того, що партнер не прийме все, що ви хочете до нього донести, але іноді потрібно відстоювати свої інтереси і кордони, щоб позначити їх у розмові. Це непоганий тиждень для заробітку. Можна більше часу присвятити роботі. Деякі з вас можуть виявити, що тікають від вирішення особистих проблем у роботу.

Гороскоп для Риб

Це може бути тиждень романтичного і приємного проведення часу як із новими знайомими, так і з давніми партнерами. Постарайтеся використовувати цей час для зміцнення взаємин, але не починайте тривалих розбірок. Краще займіться одне одним. Пам’ятайте, що всі хвороби від нервів, тому бережіть себе і близьких.

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