Магнітні бурі в серпні 2021: дати магнітних бур

У серпні 2021 року прогнозується багато магнітних бур, найсильніша очікується в середині місяця.
Незначні коливання будуть уже в перших числах третього літнього місяця.
Дати магнітних бур у серпні 2021 року
За прогнозами експертів, довготривала буря очікується 2-3 серпня, однак вона не буде сильною, тому загалом на стан більшості людей не вплине. Дискомфорт можуть відчувати люди з серцево-судинними захворюваннями.
10 серпня очікується сильна магнітна буря, коливання якої досягнуть середнього рівня. Метеозалежним людям у цей день не варто навантажувати себе будь-якою активністю.
13-14 серпня магнітні коливання підуть на спад.
Потужний спалах очікується в період із 16 до 20 серпня. На людях ця сильна буря може позначитися мігренню, стрибками тиску, перепадами настрою та емоційною нестриманістю.
Також коливання можуть вплинути і на роботу техніки.
29 серпня магнітна буря очікується середньої потужності. В цю дату варто відмовитися від будь-яких навантажень.
Як уберегтися від магнітних бур у серпні 2021
- Дотримуйтесь правильного режиму сну – вчасно лягайте та прокидайтеся.
- Пийте більше води та правильно харчуйтеся.
- Частіше перебуваєте на свіжому повітрі чи провітрюйте приміщення.
- Відмовтеся ненадовго від важких фізичних навантажень.
- Утримуйтеся від алкогольних напоїв, кави та важкої для організму їжі.
Нерідко бурі викликають слабкість, підвищення тиску, безсоння та навіть депресію. Як впоратися з метеозалежністю – читайте на Фактах ICTV.