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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Магнітні бурі в серпні 2021: дати коливань і як захистити організм

Магнітна буря

У серпні 2021 року прогнозується багато магнітних бур, найсильніша очікується в середині місяця.

Незначні коливання будуть уже в перших числах третього літнього місяця.

Дати магнітних бур у серпні 2021 року

За прогнозами експертів, довготривала буря очікується 2-3 серпня, однак вона не буде сильною, тому загалом на стан більшості людей не вплине. Дискомфорт можуть відчувати люди з серцево-судинними захворюваннями.

10 серпня очікується сильна магнітна буря, коливання якої досягнуть середнього рівня. Метеозалежним людям у цей день не варто навантажувати себе будь-якою активністю.

13-14 серпня магнітні коливання підуть на спад.

Потужний спалах очікується в період із 16 до 20 серпня. На людях ця сильна буря може позначитися мігренню, стрибками тиску, перепадами настрою та емоційною нестриманістю.

Також коливання можуть вплинути і на роботу техніки.

29 серпня магнітна буря очікується середньої потужності. В цю дату варто відмовитися від будь-яких навантажень.

Магнітні бурі в серпні 2021: дати магнітних бур

Як уберегтися від магнітних бур у серпні 2021

  • Дотримуйтесь правильного режиму сну – вчасно лягайте та прокидайтеся.
  • Пийте більше води та правильно харчуйтеся.
  • Частіше перебуваєте на свіжому повітрі чи провітрюйте приміщення.
  • Відмовтеся ненадовго від важких фізичних навантажень.
  • Утримуйтеся від алкогольних напоїв, кави та важкої для організму їжі.

Нерідко бурі викликають слабкість, підвищення тиску, безсоння та навіть депресію. Як впоратися з метеозалежністю – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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