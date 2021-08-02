24 серпня громадяни нашої країни відзначать 30-річчя з Дня Незалежності України – це важливе державне свято. В 2021 році ця дата припала на вівторок, а значить, всі отримають додатковий офіційний вихідний день.
Ми вирішили зібрати для вас цікаві події цього дня. Як відсвяткувати День Незалежності в Києві – далі в нашому матеріалі.
Містика Києва
Історії про столичних відьом, язичницькі традиції, потойбічні явища в житті киян – все це пропонує Містика Києва.
Якщо вам подобається, щось незвичайне та загадкове – тоді ця екскурсія точно підійде.
У програмі передбачено відвідування Старокиївської та Замкової гір, прогулянка занедбаним цвинтарем, вулицею Чорна грязь і трьома сходами.
Відвідування кожного місця буде супроводжуватися захопливою розповіддю гіда. Навіть корінні кияни зможуть дізнатися та відкрити для себе щось нове.
Адреса: м. Контрактова площа.
Час: 19.00
Вартість: 250 грн.
Панорама Києва
Символічно буде на День Незалежності України відвідати екскурсію Панорама Києва. Вся столиця відкриється для вас, як на долоні. Тим більше, в спекотний літній день що може бути краще річкової прогулянки на катері?
Величні будівлі Подолу, золоті куполи старовинних храмів, історичні пам’ятники – все це можна встигнути подивитися за годину.
Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, м. Поштова площа.
Час: 11.00
Вартість: 100-200 грн.
Квест Пісня льоду та полум’я
Якщо ви хочете відсвяткувати День Незалежності України незвично та в компанії друзів, тоді відвідайте квест Пісня льоду та полум’я. Він зроблений за мотивами всесвітньо відомого серіалу Гра престолів.
Команді гравців (2-10 чоловік) доведеться відчути себе жителями Вестероса, які претендують на владу.
Також на учасників чекають екскурсоводи в образах персонажів із серіалу та фотозона у вигляді залізного трону.
Завдання квесту розраховані на знання Гри престолів.
Адреса: вул. Рибальська, 22, бізнес-центр Башта 5.
Час: 11.00
Вартість: 200 грн.
Круїз у Межигір’я зі шлюзуванням на комфортабельному теплоході
Семигодинна програма круїзу безсумнівно подарує багато приємних емоцій. Прогулянка річкою Дніпро, проходження шлюзу та Київського водосховища, зупинка – парк Межигір’я та прогулянка по ньому протягом трьох годин.
Крім того, на теплоході працює бар, проте можна брати свої напої та їжу.
Адреса: Поштова площа, 3 (Річковий вокзал, сьомий причал).
Час: 11.00 (тривалість сім годин).
Вартість: 500-550 грн.
Vivaldi Пори року | Космос
У День Незалежності України можна насолодитися класичною музикою в сучасній інтерпретації. Ви почуєте рідкісні й яскраві твори знаменитого Антоніо Вівальді, а також відомі Пори року.
Все це буде виконувати оркестр разом із лауреатом міжнародних конкурсів Олегом Дудніченко та автором проекту Богданом Пущаком.
Адреса: вул. Бориса Грінченка, 7.
Час: 19.00
Вартість: 300-550 грн.
Оскільки в 2021 році Україна відсвяткує 30-річчя своєї незалежності, на просторах міста очікується безліч інших заходів. Наприклад, військовий парад або концерт, на якому виступлять багато зірок нашого шоу-бізнесу.
Детальніше про те, які заходи очікуються на День Незалежності України – читайте на Фактах ICTV.