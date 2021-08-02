В останній місяць літа українці отримають додатковий вихідний день, оскільки в календарі на серпень 2021 є державне свято – День незалежності.

Всього третій місяць літа подарує нам 21 робочий день і 10 вихідних.

Крім Дня незалежності, в серпні українці також святкують Дeнь Повітряних сил Збройних Сил України, День Державного Прапора, День авіації України і День шахтаря.

Також в останній місяць літа відзначають Міжнародний день світлофора, Міжнародний день корінних народів світу та Міжнародний день молоді.

Православні віруючі відзначатимуть Преображення Господнє й Успіння Пресвятої Богородиці.

Календар свят на серпень 2021:

1 серпня – День інкасатора, Дeнь Повітряних сил Збройних Сил України, Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

5 серпня – Міжнародний день світлофора

6 серпня – Міжнародний день Лікарі світу за мир

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Cил України, День працівників ветеринарної медицини, День будівельника, Всесвітній день кішки, Міжнародний день альпінізму, Міжнародний день офтальмології

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу

12 серпня – Міжнародний день молоді

13 серпня – Всесвітній день шульги

14 серпня – початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія

15 серпня – День археолога

19 серпня – Преображення Господнє або Яблуневий Спас, День пасічника, Всесвітній день гуманітарної допомоги

21 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин

23 серпня – День Державного Прапора України, Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня – День Незалежності України, День народження картопляних чіпсів

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, День авіації України, День далекобійника

29 серпня – Горіховий Спас, День шахтаря, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень