В Україні 2 серпня святкують Ільїн день.

Це релігійне свято вважається великим, оскільки Ілля належить до святих, нарівні з Миколою Чудотворцем.

У стародавні часи цей день називали грізним святом – Ілля вважається повелителем грози.

У день Іллі існують і суворі заборони, які шанувалися ще нашими предками.

Що суворо заборонено робити на Іллі-пророка

Найпоширеніше табу – заборона на купання у водоймах. Причина цього – початок періоду цвітіння води. Купання в цей час може обернутися хворобами. Раніше вважалося, що це сила ховається від святого Іллі у воді. Русалки можуть затягнути на дно тих, хто не злякався поганої води. У народі вірили, що в ніч на 2 серпня біля водойм збирається нечиста сила – краще відмовитися від нічного відпочинку біля озер.

Заборонено в день Іллі й працювати у полі – є ризик залишитися без врожаю. На пасовище тварин теж краще не виганяти – в них може вселитися нечиста сила. І хоча догляд за тваринами заборонений, бджільництвом займатися можна.

Категорично заборонено дивитися у дзеркало і на своє зображення у воді – нечиста сила може вплинути й на людей.

Оскільки Ілля вважається громовержцем – у це свято краще не стояти під деревом, а також не кричати й не лаятися. Це може розсердити святого, який не пошкодує своєї блискавки.

Перехрестя – не найкраще місце для відпочинку. На початку серпня там збирається нечисть.

Серед загальних заборон – рекомендується відмовитися від лайливих слів і алкоголю у великих кількостях.