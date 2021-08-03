3 серпня у низці країн відзначають незвичайне свято – День кавуна.
Свято з’явилося в США та було національним, оскільки американці є нацією, яка споживає найбільшу кількість кавунів.
Які ще свята та іменини цього дня, а також прикмети та заборони – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
3 серпня – яке сьогодні свято
3 серпня православні християни відзначають День святого Єзекиїля.
Цей святий жив у шостому столітті до Різдва Христового.
Він народився в місті Сарир та походив з коліна Левія. Отримав сан священика так само, як і його батько Вузій.
Під час другого нашестя вавилонського царя Навуходоносора на Єрусалим його, царя Ієхонія II та багатьох інших іудеїв відправили до Вавилону. На 30-му році життя у нього було видіння про майбутнє єврейського народу та всього людства.
Крім того, згідно із народним календарем, 3 серпня відзначається День Онуфрія Мовчазного та Семена-летопроводця.
Народні прикмети на 3 серпня
- Якщо на Онуфрія гроза – осінь буде теплою та затяжною;
- якщо на мурашниках великі купи – чекай на холодну зиму;
- якщо вранці рясна роса – врожай льону буде поганим;
- якщо сороки голосно кричать – зима цього року буде теплою.
Що не можна робити 3 серпня
- Не можна багато розмовляти – інакше виникнуть проблеми;
- не можна сваритися – в іншому випадку у найближчі сім днів удача від вас відвернеться;
- не можна розповідати про заручини – інакше шлюб буде невдалим;
- не можна торкатися до гострих предметів – інакше можна порізатися, а рана заживатиме довгий час.
Іменини на 3 серпня
Сьогодні День янгола святкують: Анна, Лідія, Євген, Іван, Петро, Федір, Онисим, Онуфрій та Семен.