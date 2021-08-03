3 серпня у низці країн відзначають незвичайне свято – День кавуна.

Свято з’явилося в США та було національним, оскільки американці є нацією, яка споживає найбільшу кількість кавунів.

Які ще свята та іменини цього дня, а також прикмети та заборони – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

3 серпня – яке сьогодні свято

3 серпня православні християни відзначають День святого Єзекиїля.

Цей святий жив у шостому столітті до Різдва Христового.

Він народився в місті Сарир та походив з коліна Левія. Отримав сан священика так само, як і його батько Вузій.

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Під час другого нашестя вавилонського царя Навуходоносора на Єрусалим його, царя Ієхонія II та багатьох інших іудеїв відправили до Вавилону. На 30-му році життя у нього було видіння про майбутнє єврейського народу та всього людства.

Крім того, згідно із народним календарем, 3 серпня відзначається День Онуфрія Мовчазного та Семена-летопроводця.

Народні прикмети на 3 серпня

Якщо на Онуфрія гроза – осінь буде теплою та затяжною;

якщо на мурашниках великі купи – чекай на холодну зиму;

якщо вранці рясна роса – врожай льону буде поганим;

якщо сороки голосно кричать – зима цього року буде теплою.

Що не можна робити 3 серпня

Не можна багато розмовляти – інакше виникнуть проблеми;

не можна сваритися – в іншому випадку у найближчі сім днів удача від вас відвернеться;

не можна розповідати про заручини – інакше шлюб буде невдалим;

не можна торкатися до гострих предметів – інакше можна порізатися, а рана заживатиме довгий час.

Іменини на 3 серпня

Сьогодні День янгола святкують: Анна, Лідія, Євген, Іван, Петро, ​​Федір, Онисим, Онуфрій та Семен.