До Олімпійських ігор-2020 у Токіо японські дизайнери створили унікальні кімоно, що відтворюють культуру країн-учасниць спортивних змагань.

На кімоно, що представляє Україну, зображені дві лелеки, квіти соняшника, прихований малюнок писанки, а також статуя київського князя Володимира.

— Тут зображена історія. Використовуючи дизайн українських народних костюмів на рукавах та комірі, можна відчути екзотичність, а контраст між жовтим та блакитним прапором України справляє сильне враження на всю роботу, – йдеться в описі до українського кімоно.

Автори окремо відзначили кілька кімоно, а саме Канади, Сінгапуру, США, Великої Британії, Таїланду, Перу, Кенії.

Про канадське кімоно пишуть, що її символіка легко адаптується до кімоно, оскільки кленове листя є одночасно традиційною японською естетикою та символом нації Північної Америки. На кімоно Великої Британії зображені лондонський Тауер та Біг-Бен, на австралійському та кенійському представлений багатий тваринний світ країн.

Лелеки, соняшники та князь Володимир: в Японії створили унікальне українське кімоно / 6 фотографий

Для Таїланду дизайнери використали яскравий квітковий візерунок та ліхтарики khom loi, що пливуть у нічне небо, а також зображеннями слонів та нага (змієподібні міфічні істоти в індуїзмі та буддизмі, – Ред.), які вважаються сприятливими істотами у тайському фольклорі.

Кімоно в США особливо різноманітне: прапор країни сформований із квітів, а також зображений величний білоголовий орел і вид з космосу на південну та східну берегову лінію.

Відповідний проект ще у 2017 році запустила японська міжнародна інформаційна організація Imagine Oneworld. Його метою було створення унікального малюнка кімоно для кожної країни на планеті.

Дизайн розроблювали у співпраці із посольством кожної країни. Він відтворює вплив та відсилання до унікальної культури, природи, архітектури та історії країн.

Через чотири роки Imagine Oneworld втілили ідею в реальність, випустивши 206 унікальних кімоно. Спершу планувалося, що ці кімоно включать до церемонії відкриття Ігор-2020 у Токіо, але цим планам не судилося втілитися.

Джерело: Kimono Project

Фото: Kimono Project, Unsplash