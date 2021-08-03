У суботу, 21 серпня, у Києві відбудеться фестиваль народних художніх промислів Етніка.

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Під час заходу 47 носіїв унікальних традиційних технік презентують свої роботи.

Головною місією фестивалю Етніка є розкриття потенціалу народних промислів. Організатори прагнуть проілюструвати актуальність автентичної культури для сьогодення.

– На відміну від багатьох західних країн, в Україні збереглися носії автентичної культури. Використовуючи оригінальні техніки, вони створюють вироби, актуальні у сучасному контексті: інтер’єрах, дизайні одягу, сервіруванні тощо, – повідомила прес-служба відомства.

У фестивалі візьмуть участь 12 медійних персон. Кожен представлятиме окремий вид промислів – від різьблення до кераміки.

Зокрема у спецпроекті візьмуть участь такі артисти як Олександра Заріцька (гурт Kazka), гурт Go-A, Аліна Паш, Dzidzio, дизайнери Катерина Сільченко та Лілія Літковська, прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, олімпійська призерка Дар’я Білодід, телеведучі Катерина Осадча та Руслан Сенічкін.

Нагадаємо, що 24 серпня на НСК Олімпійський відбудеться святкове шоу до Дня Незалежності України.

Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн. У заході візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету і симфонічний оркестр. Серед них – Олег Винник, Оля Полякова, Потап, Софія Ротару, Тіна Кароль, Океан Ельзи та інші.