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Валентина Чорна |

Від різьблення до кераміки: у Києві відбудеться фестиваль народних промислів Етніка

гончарство

У суботу, 21 серпня, у Києві відбудеться фестиваль народних художніх промислів Етніка.

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Під час заходу 47 носіїв унікальних традиційних технік презентують свої роботи.

Головною місією фестивалю Етніка є розкриття потенціалу народних промислів. Організатори прагнуть проілюструвати актуальність автентичної культури для сьогодення.

– На відміну від багатьох західних країн, в Україні збереглися носії автентичної культури. Використовуючи оригінальні техніки, вони створюють вироби, актуальні у сучасному контексті: інтер’єрах, дизайні одягу, сервіруванні тощо, – повідомила прес-служба відомства.

У фестивалі візьмуть участь 12 медійних персон. Кожен представлятиме окремий вид промислів – від різьблення до кераміки.

Зокрема у спецпроекті візьмуть участь такі артисти як Олександра Заріцька (гурт Kazka), гурт Go-A, Аліна Паш, Dzidzio, дизайнери Катерина Сільченко та Лілія Літковська, прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар, олімпійська призерка Дар’я Білодід, телеведучі Катерина Осадча та Руслан Сенічкін.

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Фото: Depositphotos

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