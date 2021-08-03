В цей день українці вшанують одну з найвідоміших святих жінок Церкви Христа – Марію Магдалину. У світі також відзначають День самотніх жінок, які працюють. Однак це не всі цікаві дати 4 серпня.

4 серпня – яке сьогодні свято

4 серпня українські віряни згадують святу Марію Магдалину. Вона вважається однією з найвідоміших святих жінок Церкви Христа. Католики згадують її як блудницю, однак православні вважають справжнім провісником миру та любові.

За віруванням, Марія Магдалина стала свідком воскресіння Ісуса Христа та першою повідомила про це апостолам. Після цього вона решту життя займалася проповідуванням.

Традиційно цього дня господині починають займатися заготовками на зиму із ягід – у народі цей день називають Ягідницею. В цей день жителі селищ ходять у ліс збирати червону смородину та чорницю.

Іменини 4 серпня

Іменини 4 серпня відзначають декілька власників красивих імен. Серед них – Марія, Михайло, Олексій, Зіна та Корнилій. В цей день варто привітати своїх знайомих зі святковою датою.

Свята 4 серпня в інших країнах

У США 4 серпня відзначають професійне свято – День берегової охорони. Представники цієї сфери захищають мирне населення у морському середовищі. Зазвичай в цей день у США проводять масштабний фестиваль військово-морських сил, на який може прийти будь-хто охочий.

Народні традиції та прикмети на 4 серпня

ховаються павуки – варто чекати дощі;

густий ранковий туман – цілий день буде сонячна погода;

гроза – до хорошого врожаю пшениці;

побачити ранкову росу – обличчя стане чистішим;

жаби ховаються у воду – вигляне сонечко, проте якщо сидять на суші – слід очікувати негоду.

Чого не можна робити в цей день

під час грози та дощів на вулицю краще не виходити, оскільки є великий ризик намокнути та захворіти;

в цей день не можна працювати у полі та по господарству – вважається, що можна постраждати від блискавки.

Відомі люди, які народилися 4 серпня

Луї Армстронг;

Біллі Боб Торнтон;

Коул Спроус;

Ділан Спроус;

Меган Маркл;

Ебігейл Спенсер;

Чан Гин Сок;

Даша Астаф’єва.

4 серпня в історії

4 серпня 1777 року (244 роки тому) у Лондоні відкрили перший в Європі цирк. Звісно ж, видове мистецтво розвивалося ще з часів Давнього Риму. Проте цирк у сучасному розумінні (з певною атрибутикою, будівлею, канонами розважальних методів та інше) з’явився лише наприкінці XVIII століття.

Відставний старший сержант Філіп Астлей став її засновником. Спочатку він лише демонстрував секрети кінської майстерності, однак учнів ставало більше, тож побудували приміщення, в якому почали влаштовувати театралізовані вистави. Згодом формат змінили та додали виступи жонглерів, клоунів та дресувальників собак.

4 серпня 1668 року (353 роки тому) вважається Днем народженням шампанського. В цей день монах-бенедиктинець П’єр Періньон вперше представив світу невідомий до цього напій. Тогочасні люди були здивовані бульбашками з тихим шелестом, які видавало шампанське.

Для зручності Факти ICTV опублікували церковний календар на серпень 2021, де зібрали важливі дати останнього місяця літа. Найголовніші з них – Медовий спас або Маковія (14 серпня) та Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).