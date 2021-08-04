Україна номінувала на включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 17 об’єктів.

Про це повідомила заступник міністра культури і інформаційної політики України Світлана Фоменко на всеукраїнському форумі Україна 30. Імідж України.

– Якщо говорити про плани про присутність в ЮНЕСКО, то у нас на сьогоднішній день в попередньому переліку перебувають 17 об’єктів, – сказала Фоменко.

Вона зазначила, що умови включення об’єктів до списку ЮНЕСКО досить суворі, тому не всі обрані об’єкти мають шанси туди потрапити.

За словами Світлани Фоменки, зараз до списку світової матеріальної спадщини ЮНЕСКО входять сім українських пам’яток:

Київський Софійський собор та Києво-Печерська лавра;

Ансамбль історичного центру Львова;

Геодезична дуга Струве;

Букові праліси Карпат;

Резиденція митрополитів Буковини та Далматії;

Дерев’яні церкви карпатського регіону Польщі і України;

Стародавнє місто Херсонес Таврійський.

А перелік нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО від України налічує три елементи. Серед них Петриківський розпис, Косівська кераміка і пісні Дніпропетровщини.

– Ще два елементи чекають свого включення до цього списку. Це культура приготування українського борщу і кримськотатарський орнамент орьнек, – додала Фоменко.

Нагадаємо, що до світової спадщини ЮНЕСКО належать видатні культурні та природні цінності, що вважаються надбанням усього людства.

Основним завданням організації є збереження цих об’єктів і популяризація в силу особливої культурної, історичної або екологічної значимості.

Станом на 2021 рік список всесвітньої спадщини налічує 1 154 об’єкти, кожен має власний ідентифікаційний номер.

Раніше стало відомо, що в Україні для іноземного туриста готові лише п’ять напрямків. Серед них Київ, Львів, Одеса, Карпати і Чорнобиль.

Про це заявила голова Держтуризму Мар’яна Олеськів. Вона наголосила на необхідності збільшення кількості популярних туристичних напрямків в Україні.