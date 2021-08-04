4 серпня християни вшановують пам’ять Святої Марії Магдалини. В цей день зазвичай вітають Марій з іменинами.

Що відомо про Марію Магдалину

Марія Магдалина, згідно з легендою, була ученицею Ісуса Христа та мироносицею. У Новому Завіті йдеться, що Марія була одержима демонами, а Ісус її вилікував. Марію Магдалину вважають покровителькою вчителів, перукарів, соцпрацівників.

Значення імені Марія

Марії зазвичай товариські та впевнені у собі. Також вони дуже добрі та скромні. Часто серед Марій зустрічають інтроверти, тому їм складно знаходити нових друзів. Проте Марії вміють підтримувати своїх близьких та втішати у горі.

Дівчата, які носять це ім’я, елегантні, охайні та красиві. Вони люблять стежити за своїм зовнішнім виглядом. Вдома Марії люблять підтримувати чистоту та затишок. Щодо роботи, то вони дуже працьовиті та віддані, проте рідко зближуються з колегами.

Привітання з днем ангела Марії

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Ти, Маріє, наше чудо,

У світі кращої нема!

Мила ти і благородна,

І красива, й дуже добра.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

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Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Маші нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

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Вітаю тебе, квіточко, з Днем ангела Марії,

Нехай здійсняться твої заповітні мрії,

Всі бажання та надії, найкращі сподівання,

Хай у серденьку твоєму палає кохання!

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Машенька, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху і процвітання. Нехай твоє серце безустанно вірить в диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою!

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