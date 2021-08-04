Експерти ресторанного путівника Michelin вже працюють в Україні. Незабаром вони опублікують рейтинг українських ресторанів.

Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко на форумі Україна 30. Імідж України.

Він додав, що групи експертів Michelin зацікавлені у майбутній співпраці з Україною.

– Щодо співробітництва з Michelin. Ця історія починалася курйозно, але потім ми декілька разів зустрічалися з керівництвом. В Україні працюють групи експертів Michelin – вони їздили в Одесу, були у Києві і ще у декількох містах. Ми сподіваємося, що найближчим часом будуть певні рухи в цьому напрямку, – сказав посол України у Франції.

Вадим Омельченко зазначив, що раніше Україна не брала участь у міжнародних гастрономічних заходах і фестивалях, тому зараз вони намагаються це виправити.

– На наступний рік ми зареєстровані майже на всі кулінарні майданчики. Починаючи від центрального паризького Village Internacional de la Gastronomie і закінчуючи фестивалями мішленівських шефів у Мужені і Бордо. Сподіваємось, що Україна буде гідно представлена, – додав посол.

Більше того, представники французького журналу Вино і гастрономія хочуть відвідати Україну і присвятити їй один із випусків видання.

Нагадаємо, що Michelin – це найвпливовіший ресторанний рейтинг, який почали формувати у 1900 році.

Заклади, які входять до рейтингу, вважаються досить престижними. Проте процедура оцінювання ресторанів серйозна і анонімна.