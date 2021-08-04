На 5 серпня припадає чимало важливих свят – як в Україні, так і за кордоном. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 5 серпня, а також прикмети та заборони.
5 серпня – яке сьогодні свято
5 серпня – це 217-й день року. У цей день відзначають Міжнародний день світлофора. Дата обрана тому, що саме 5 серпня 1914 року у США з’явився перший світлофор.
У той час світлофор світився лише двома кольорами – червоним і зеленим. А під час перемикання лунав звук.
Цей прилад винайшов у 1868 році британець Джей Найт у Лондоні, але тоді світлофор вибухнув і поранив людину.
В Україні перший світлофор був встановлений у Харкові у 1936 році.
Також 5 серпня – Всесвітній день устриць. Вперше це свято почали відзначати у США, де воно має значення національного. У цей день американські ресторани змагаються у приготуванні устриць за найбільш оригінальним і смачним рецептом.
Цікаво, що молюски, які вважаються делікатесом, раніше у Франції та Великій Британії вживала бідні верстви населення.
У цей день відзначають багато церковних свят. Віряни вшановують пам’ять мучеників Трохима, Феофіла і 13 мучеників. Вони загинули внаслідок гоніння на християн під час правління імператора Діоклітіана. Приведені на суд, вони мужньо сповідали себе християнами і відмовилися принести жертву язичницьким богам. Імператор наказав їх обезголовити.
Також 5 серпня – день Почаївської ікони Божої матері. Ця ікона є одною з найбільш значущих для православних вірян. Уже понад 400 років вона зберігається в Почаївській Лаврі, що у Тернопільській області. Ікона вважається чудотворною і може зцілювати важкі хвороби, до неї звертаються й за звільненням полонених.
Походження Почаївської ікони Божої матері невідоме. За припущеннями, її могли створити у Болгарії чи Візантії, оскільки вона написана у візантійському стилі.
Ікону іще вшановують 12 квітня та 21 вересня.
Іменини 5 серпня
Іменини 5 серпня відзначають: Андрій, Анна, Віталій, Михайло, Трохим і Федір.
Що не можна робити 5 серпня
- Спати довше, ніж зазвичай, інакше удача пройде повз.
- Лаятися та погано думати про рідних людей.
- Зловживати алкогольними напоями та переїдати.
- Байдикувати.
- Ламати дерево калини – це може принести нещастя.
- Після обіду йти на поле чи город.
- Ухвалювати важливі рішення.
Прикмети на 5 серпня
- Роса – до гарної погоди.
- Увечері з’явився туман – погода буде гарною.
- Приснився хліб – до сварки.
- Якщо сови кричать – чекай холоду.
- На небі багато зірок – через кілька днів піде дощ.
Хто народився 5 серпня
- Французький письменник Гі де Мопассан.
- Художник українського походження Ілля Рєпін.
- Український співак Борис Гмиря.
- Американський астронавт Ніл Армстронг, який першим здійснив політ на Місяць.
- Український футболіст Олег Залужний.
- Український письменник Борис Антоненко-Давидович.
Знакові події 5 серпня
У 1886 році у США вийшла перша газета українською мовою під назвою Америка.
У цей день у 1991 році український легкоатлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд – він стрибнув на 6,1 м.
5 серпня 1936 року в СРСР почався складний період, який тривав до листопада 1938 року. Пізніше його назвали Великий терор. У той час значно посилилися сталінські репресії – під розстріли лише протягом 1937 року потрапили понад 300 тис. людей.