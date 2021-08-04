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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Яке свято 5 серпня

календарь, календар, свято

На 5 серпня припадає чимало важливих свят – як в Україні, так і за кордоном. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 5 серпня, а також прикмети та заборони.

5 серпня – яке сьогодні свято

5 серпня – це 217-й день року. У цей день відзначають Міжнародний день світлофора. Дата обрана тому, що саме 5 серпня 1914 року у США з’явився перший світлофор.

У той час світлофор світився лише двома кольорами – червоним і зеленим. А під час перемикання лунав звук.

Цей прилад винайшов у 1868 році британець Джей Найт у Лондоні, але тоді світлофор вибухнув і поранив людину.

В Україні перший світлофор був встановлений у Харкові у 1936 році.

Також 5 серпня – Всесвітній день устриць. Вперше це свято почали відзначати у США, де воно має значення національного. У цей день американські ресторани змагаються у приготуванні устриць за найбільш оригінальним і смачним рецептом.

Цікаво, що молюски, які вважаються делікатесом, раніше у Франції та Великій Британії вживала бідні верстви населення.

У цей день відзначають багато церковних свят. Віряни вшановують пам’ять мучеників Трохима, Феофіла і 13 мучеників. Вони загинули внаслідок гоніння на християн під час правління імператора Діоклітіана. Приведені на суд, вони мужньо сповідали себе християнами і відмовилися принести жертву язичницьким богам. Імператор наказав їх обезголовити.

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Також 5 серпня – день Почаївської ікони Божої матері. Ця ікона є одною з найбільш значущих для православних вірян. Уже понад 400 років вона зберігається в Почаївській Лаврі, що у Тернопільській області. Ікона вважається чудотворною і може зцілювати важкі хвороби, до неї звертаються й за звільненням полонених.

Походження Почаївської ікони Божої матері невідоме. За припущеннями, її могли створити у Болгарії чи Візантії, оскільки вона написана у візантійському стилі.

Ікону іще вшановують 12 квітня та 21 вересня.

Іменини 5 серпня

Іменини 5 серпня відзначають: Андрій, Анна, Віталій, Михайло, Трохим і Федір.

Що не можна робити 5 серпня

  • Спати довше, ніж зазвичай, інакше удача пройде повз.
  • Лаятися та погано думати про рідних людей.
  • Зловживати алкогольними напоями та переїдати.
  • Байдикувати.
  • Ламати дерево калини – це може принести нещастя.
  • Після обіду йти на поле чи город.
  • Ухвалювати важливі рішення.

Прикмети на 5 серпня

  • Роса – до гарної погоди.
  • Увечері з’явився туман – погода буде гарною.
  • Приснився хліб – до сварки.
  • Якщо сови кричать – чекай холоду.
  • На небі багато зірок – через кілька днів піде дощ.
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Хто народився 5 серпня

  • Французький письменник Гі де Мопассан.
  • Художник українського походження Ілля Рєпін.
  • Український співак Борис Гмиря.
  • Американський астронавт Ніл Армстронг, який першим здійснив політ на Місяць.
  • Український футболіст Олег Залужний.
  • Український письменник Борис Антоненко-Давидович.

Знакові події 5 серпня

У 1886 році у США вийшла перша газета українською мовою під назвою Америка.

У цей день у 1991 році український легкоатлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд – він стрибнув на 6,1 м.

5 серпня 1936 року в СРСР почався складний період, який тривав до листопада 1938 року. Пізніше його назвали Великий терор. У той час значно посилилися сталінські репресії – під розстріли лише протягом 1937 року потрапили понад 300 тис. людей.

Фото: Depositphotos

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