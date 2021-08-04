На 5 серпня припадає чимало важливих свят – як в Україні, так і за кордоном. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят на 5 серпня, а також прикмети та заборони.

5 серпня – яке сьогодні свято

5 серпня – це 217-й день року. У цей день відзначають Міжнародний день світлофора. Дата обрана тому, що саме 5 серпня 1914 року у США з’явився перший світлофор.

У той час світлофор світився лише двома кольорами – червоним і зеленим. А під час перемикання лунав звук.

Цей прилад винайшов у 1868 році британець Джей Найт у Лондоні, але тоді світлофор вибухнув і поранив людину.

В Україні перший світлофор був встановлений у Харкові у 1936 році.

Також 5 серпня – Всесвітній день устриць. Вперше це свято почали відзначати у США, де воно має значення національного. У цей день американські ресторани змагаються у приготуванні устриць за найбільш оригінальним і смачним рецептом.

Цікаво, що молюски, які вважаються делікатесом, раніше у Франції та Великій Британії вживала бідні верстви населення.

У цей день відзначають багато церковних свят. Віряни вшановують пам’ять мучеників Трохима, Феофіла і 13 мучеників. Вони загинули внаслідок гоніння на християн під час правління імператора Діоклітіана. Приведені на суд, вони мужньо сповідали себе християнами і відмовилися принести жертву язичницьким богам. Імператор наказав їх обезголовити.

Також 5 серпня – день Почаївської ікони Божої матері. Ця ікона є одною з найбільш значущих для православних вірян. Уже понад 400 років вона зберігається в Почаївській Лаврі, що у Тернопільській області. Ікона вважається чудотворною і може зцілювати важкі хвороби, до неї звертаються й за звільненням полонених.

Походження Почаївської ікони Божої матері невідоме. За припущеннями, її могли створити у Болгарії чи Візантії, оскільки вона написана у візантійському стилі.

Ікону іще вшановують 12 квітня та 21 вересня.

Іменини 5 серпня

Іменини 5 серпня відзначають: Андрій, Анна, Віталій, Михайло, Трохим і Федір.

Що не можна робити 5 серпня

Спати довше, ніж зазвичай, інакше удача пройде повз.

Лаятися та погано думати про рідних людей.

Зловживати алкогольними напоями та переїдати.

Байдикувати.

Ламати дерево калини – це може принести нещастя.

Після обіду йти на поле чи город.

Ухвалювати важливі рішення.

Прикмети на 5 серпня

Роса – до гарної погоди.

Увечері з’явився туман – погода буде гарною.

Приснився хліб – до сварки.

Якщо сови кричать – чекай холоду.

На небі багато зірок – через кілька днів піде дощ.

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Хто народився 5 серпня

Французький письменник Гі де Мопассан.

Художник українського походження Ілля Рєпін.

Український співак Борис Гмиря.

Американський астронавт Ніл Армстронг, який першим здійснив політ на Місяць.

Український футболіст Олег Залужний.

Український письменник Борис Антоненко-Давидович.

Знакові події 5 серпня

У 1886 році у США вийшла перша газета українською мовою під назвою Америка.

У цей день у 1991 році український легкоатлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд – він стрибнув на 6,1 м.

5 серпня 1936 року в СРСР почався складний період, який тривав до листопада 1938 року. Пізніше його назвали Великий терор. У той час значно посилилися сталінські репресії – під розстріли лише протягом 1937 року потрапили понад 300 тис. людей.