5 серпня відзначають день ангела Віталія. Це ім’я походить від латинського слова vitalis, що означає життєвий.

Якщо у вас в оточенні є чоловіки з таким ім’ям, не забудьте їх привітати. Факти ICTV зібрали привітання з днем ангела Віталія в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Віталія в листівках

Привітання з днем ангела Віталія в СМС

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В день ангела Віталію я хочу побажати:

Щоб у житті твоїм було побільше свята,

Щоб щастя й перемоги вели у майбуття,

Щоб вдача і здоров’я були усе життя.

Хай Святий Віталій піклується про тебе,

Завжди оберігає й дивиться із неба.

***

Хай у день твого святого,

Ангел сил надасть до всього,

Щоб життя вирувало у міру,

Щоб завжди вистачало тобі віри,

Щастя від сьогодні і надалі,

Зичим ми тобі, Віталій,

Хапай удачу без вагання!

Приймай же наші привітання!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Віті іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лише одного!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Віталій,

Прийми привітання!

Значення імені Віталій

За своєю енергетикою ім’я вельми сприятливо формує життя: у ньому досить оптимізму, м’якості, рухливості, разом з тим воно несе на собі деяку печатку відриву від дійсності.

З раннього дитинства Віталій старанний, сором’язливий, слухняний і ласкавий. Віталія часто називають “маминим синочком”, так як він не любить відриватися від матері, беззаперечно виконує всі її доручення.

Маленькому Віталію комфортно і затишно з дітьми молодше його. За м’яким характером Віталія ховається сильна особистість, що дає йому можливість бути лідером серед однолітків. Обожнює бути в гущі подій, часто стає організатором різних витівок.

З дитинства Віталій дуже пунктуальний і виконавчий, але може бути дуже запальним, особливо, якщо хтось не підтримує його точку зору.