5 серпня відзначають день ангела Віталія. Це ім’я походить від латинського слова vitalis, що означає життєвий.
Якщо у вас в оточенні є чоловіки з таким ім’ям, не забудьте їх привітати. Факти ICTV зібрали привітання з днем ангела Віталія в листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Віталія в листівках
Привітання з днем ангела Віталія в СМС
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В день ангела Віталію я хочу побажати:
Щоб у житті твоїм було побільше свята,
Щоб щастя й перемоги вели у майбуття,
Щоб вдача і здоров’я були усе життя.
Хай Святий Віталій піклується про тебе,
Завжди оберігає й дивиться із неба.
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Хай у день твого святого,
Ангел сил надасть до всього,
Щоб життя вирувало у міру,
Щоб завжди вистачало тобі віри,
Щастя від сьогодні і надалі,
Зичим ми тобі, Віталій,
Хапай удачу без вагання!
Приймай же наші привітання!
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Віті іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лише одного!
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Віталій,
Прийми привітання!
Значення імені Віталій
За своєю енергетикою ім’я вельми сприятливо формує життя: у ньому досить оптимізму, м’якості, рухливості, разом з тим воно несе на собі деяку печатку відриву від дійсності.
З раннього дитинства Віталій старанний, сором’язливий, слухняний і ласкавий. Віталія часто називають “маминим синочком”, так як він не любить відриватися від матері, беззаперечно виконує всі її доручення.
Маленькому Віталію комфортно і затишно з дітьми молодше його. За м’яким характером Віталія ховається сильна особистість, що дає йому можливість бути лідером серед однолітків. Обожнює бути в гущі подій, часто стає організатором різних витівок.
З дитинства Віталій дуже пунктуальний і виконавчий, але може бути дуже запальним, особливо, якщо хтось не підтримує його точку зору.