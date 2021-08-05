З нагоди 30-річчя незалежності України у Києві відбудеться концерт Ковчег Україна: музика, який об’єднає найкращі традиції української музики – від тисячорічної давнини до сучасності.

Захід пройде 22 серпня о 21.00 на Михайлівській площі. Вхід на концерт вільний.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що на фестивалі Ковчег Україна: музика можна краще пізнати пісенне минуле і майбутнє нашої країни.

– Нові мелодії, нові рішення у звучанні, нові імена, які гармонійно віддзеркалюють всім улюблену класику. Це дійсно подія, де можна почути минуле й майбутнє. Бо українська музика – частина культурної самобутності нашої держави. Це наша нематеріальна спадщина, за якою Україну впізнають у світі. Мотиви, народні інструменти, специфіка співу, ліричні та життєстверджувальні тексти – це наш унікальний код, – додав Олександр Ткаченко.

Учасниками фестивалю стануть Сергій Жадан, ДахаБраха, Хорея Козацька, Курбаси, молодіжний симфонічний оркестр України, хор Дударик, дівочий хор КДМЛ ім. М. Лисенка, солісти академічної музики – Оксана Нікітюк та Назар Тацишин, співаки Джамала, Святослав Вакарчук, Юлія Саніна та Аліна Паш.

Головним диригентом і співавтором концерту стане Оксана Линів – перша жінка на посаді головного диригента Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац, а також засновник та художній керівник фестивалю LvivMozArt.

А ініціатором і креативним продюсером заходу є Ярина Винницька.

А 24 серпня на НСК Олімпійський відбудеться грандіозний концерт з нагоди 30-річчя незалежності України.

Захід триватиме три години, а 98% пісень звучатимуть українською мовою.

Святкове шоу буде побудоване як одне полотно: без ведучих, перерв та конферансу, а кожна пісня плавно перетікатиме у наступну композицію.

Артисти братимуть участь у заході абсолютно безкоштовно. Квитки на концерт коштують від 200 до 2 700 грн.

Всі гроші будуть направлені на будівництво музею художника Івана Марчука.

Джерело: Олександр Ткаченко