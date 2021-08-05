У місячному календарі стрижок на серпень 2021 чимало сприятливих днів, коли можна сходити до перукаря для зміни іміджу.
Не варто забувати, що місяць впливає не тільки на загальний стан, а й на красу та зростання волосся, тому важливо звертати увагу на дати.
Сприятливі та несприятливі дні для зміни зачіски – дивіться в місячному календарі стрижок на серпень 2021 на Фактах ICTV.
- Місячний астропрогноз на 1 серпня
Відвідати перукаря в перший день серпня – чудова ідея. Стрижка не тільки поліпшить загальний стан волосся, а й зовнішній вигляд у цілому.
- Місячний астропрогноз на 2 серпня
У цей день краще відмовитися від стрижки, однак можна затонуватися під природний відтінок.
- Місячний астропрогноз на 3 серпня
Якщо у вас запланована стрижка на цю дату, то не варто її скасовувати. Нова зачіска принесе позитивну енергію, грошовий добробут і здоров’я.
- Місячний астропрогноз на 4 серпня
Цей день не особливо сприятливий для зміни довжини. Перш ніж піти до салону, подумайте добре, оскільки можете пошкодувати про своє рішення.
- Місячний астропрогноз на 5 серпня
Фарбування в цей день може пошкодити волосся та зробити його неслухняним.
- Місячний астропрогноз на 6 серпня
Постарайтеся в цю дату обійтися без фарбування волосся та зміни довжини. Якщо записані до перукаря, то краще просто зробіть укладку.
- Місячний астропрогноз на 7 серпня
Стрижка позитивно вплине на густоту волосся, об’єм і укладання. Також цей день сприятливий для фарбування та тонування.
- Місячний астропрогноз на 8 серпня
8 серпня новий місяць, тому це чудовий день для зміни довжини та позбавлення від посічених кінчиків. Новий імідж зарядить вас позитивом.
- Місячний астропрогноз на 9 серпня
Якщо ви вирішили освіжити зачіску сьогодні, тоді не відкладайте, адже вона приверне увагу оточуючих і підвищить вашу самооцінку. Також у цю дату можна пофарбуватися в новий відтінок.
- Місячний астропрогноз на 10 серпня
Фарбування, хімічна завивка чи інші агресивні процедури в цей день пройдуть добре.
- Місячний астропрогноз на 11 серпня
Не тільки стрижка, а й мінімальна зміна довжини освіжить загальний вигляд зачіски. Однак фарбування, мелірування та інші подібні процедури з волоссям, заплановані на цей день, краще перенести.
- Місячний астропрогноз на 12 серпня
Кардинальна зміна зачіски чудово вплине на самооцінку. Стрижка, процедури з догляду або фарбування в природний відтінок – прекрасне рішення на сьогодні.
- Місячний астропрогноз на 13 серпня
Після стрижки волосся почне рости швидше, однак може погано укладатися. В цю дату краще відкласти фарбування та віддати перевагу оздоровчим процедурам.
- Місячний астропрогноз на 14 серпня
Стрижку 14 серпня варто відкласти, оскільки вплив на волосся може виявитися різним. Віддайте перевагу процедурам з догляду.
- Місячний астропрогноз на 15 серпня
Від кардинальних змін варто відмовитися, оскільки вони можуть принести розчарування. Непомітне тонування або корекцію звичної зачіски можна не відкладати.
- Місячний астропрогноз на 16 серпня
Час не для експериментів – стрижка надовго не збережеться, а фарбування волосся протримається мало. Сьогодні варто віддати перевагу процедурам з догляду – пілінгу голови чи масці.
- Місячний астропрогноз на 17 серпня
Час для кардинальних змін досі не настав. Астрологи в цей день радять робити виключно оздоровчі процедури.
- Місячний астропрогноз на 18 серпня
Стрижка, зроблена сьогодні надовго, збереже свій первісний вигляд. Однак варто обирати вмілого й енергійного майстра.
- Місячний астропрогноз на 19 серпня
Будь-які маніпуляції з волоссям у цей день позитивно вплинуть як на його загальний стан, так і на вашу самооцінку.
- Місячний астропрогноз на 20 серпня
20 серпня – чудовий день для кардинальних змін: екстравагантна стрижка, яскравий колір, незвичайна укладка. Експериментуйте.
- Місячний астропрогноз на 21 серпня
Успішними будуть експерименти з фарбуванням або тонуванням у незвичний для вас колір. Однак проста й нічим не примітна стрижка, зроблена в цю дату, може зробити волосся неслухняним.
- Місячний астропрогноз на 22 серпня
Варто відкласти будь-які маніпуляції з волоссям, оскільки навіть мінімальна зміна довжини може зробити його неслухняним. Від зміни кольору також краще відмовитися.
- Місячний астропрогноз на 23 серпня
Стрижка, фарбування або навіть процедури з догляду сильно вплинуть на стан шкіри голови не в кращий бік. Від походу в салон потрібно відмовитися.
- Місячний астропрогноз на 24 серпня
Стрижка в цю дату спричинить проблеми з укладанням. Однак якщо у вас тонке чи пошкоджене волосся, то можна провести процедури з догляду та оздоровлення.
- Місячний астропрогноз на 25 серпня
Фарбування чи стрижка негативно позначаться на загальному стані волосся. Салонні процедури варто перенести на інший день.
- Місячний астропрогноз на 26 серпня
Мінімальну зміну довжини або незначне забарвлення потрібно відкласти, оскільки вони негативно вплинуть на загальний та емоційний стан.
- Місячний астропрогноз на 27 серпня
27 серпня – сприятливий день для походу в перукарню. Стрижка, фарбування та інші процедури надовго збережуть первинний вигляд.
- Місячний астропрогноз на 28 серпня
Процедури з догляду чудово вплинуть на волосся. Також можна освіжити стрижку.
- Місячний астропрогноз на 29 серпня
Зроблена сьогодні стрижка спровокує об’єм волосся та зробить його більш слухняним.
- Місячний астропрогноз на 30 серпня
Сприятливий день для стрижки та фарбування, проте від кардинальних змін іміджу варто відмовитися.
- Місячний астропрогноз на 31 серпня
Оновити відтінок волосся або зрізати кінчики сьогодні можна, але експерименти проводити не потрібно.