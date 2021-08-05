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Каріна Зуєва |

Преображення Господнє та День незалежності України: календар свят на серпень 2021

Праздники в августе

В останній місяць літа українці отримають додатковий вихідний день, оскільки в календарі на серпень 2021 є державне свято – День незалежності.

Всього третій місяць літа подарує нам 21 робочий день і 10 вихідних.

Крім Дня незалежності, в серпні українці також святкують Дeнь Повітряних сил Збройних Сил України, День Державного Прапора, День авіації України і День шахтаря.

Також в останній місяць літа відзначають Міжнародний день світлофора, Міжнародний день корінних народів світу та Міжнародний день молоді.

Православні віруючі відзначатимуть Преображення Господнє й Успіння Пресвятої Богородиці.

Календар свят у серпні 2021

Календар свят на серпень 2021:

  • 1 серпня – День інкасатора, Дeнь Повітряних сил Збройних Сил України, Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора
  • 6 серпня – Міжнародний день Лікарі світу за мир
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Cил України, День працівників ветеринарної медицини, День будівельника, Всесвітній день кішки, Міжнародний день альпінізму, Міжнародний день офтальмології
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді
  • 13 серпня – Всесвітній день шульги
  • 14 серпня – початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія
  • 15 серпня – День археолога
  • 19 серпня – Преображення Господнє або Яблуневий Спас, День пасічника, Всесвітній день гуманітарної допомоги
  • 21 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин
  • 23 серпня – День Державного Прапора України, Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації
  • 24 серпня – День Незалежності України, День народження картопляних чіпсів
  • 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, День авіації України, День далекобійника
  • 29 серпня – Горіховий Спас, День шахтаря, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
  • 30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень
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