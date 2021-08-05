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Валентина Чорна |

Скільки відпочиватимуть українці у серпні 2021: список вихідних

календарь 2021

У серпні 2021 року українці відпочиватимуть більше, ніж зазвичай. В останній місяць літа передбачено десять офіційних неробочих днів.

Додаткові вихідні чекають українців з нагоди Дня Незалежності України. Цьогоріч свято припадає на вівторок (24 серпня).

Понеділок (23 серпня) також буде вихідним днем, але його потрібно буде відпрацювати у суботу, 28 серпня.

Загалом у третій місяць літа українці працюватимуть 21 день.

Вихідні у серпні 2021

  • 1 серпня
  • 7-8 серпня
  • 14-15 серпня
  • 21-24 серпня
  • 29 серпня

Календар свят у серпні 2021

Свята у серпні 2021

  • 1 серпня – День інкасатора, День Повітряних сил Збройних сил України
  • 2 серпня – Ільїн день
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройних сил України, День працівників ветеринарної медицини, День будівельника
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді
  • 14 серпня – Медовий спас, Початок Успенського посту
  • 15 серпня – День археолога
  • 19 серпня – Яблучний спас, Преображення Господнє, день пасічника
  • 23 серпня – День Державного Прапора України
  • 24 серпня – День Незалежності України
  • 27 серпня – Горіховий (Хлібний) Спас, Закінчення Успенського посту
  • 28 серпня – День авіації України; День далекобійника
  • 29 серпня – День шахтаря.
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