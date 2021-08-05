Традиційно 5 серпня у світі відзначають Міжнародний день світлофора, винаходу, який допомагає регулювати рух пішоходів, автомобілістів, велосипедистів та навіть морських суден.

Із нагоди святкування Міжнародного дня світлофора Факти ICTV пропонують вам дізнатись про історію виникнення пристрою та переглянути фото найнезвичайніших світлофорів світу.

Міжнародний день світлофора – історія

У 1914 році саме 5 серпня з’явився перший світлофор у місті Клівленд, США.

Цікаво, що світлофорний пристрій мав лише два кольори – червоний та зелений. А при їх перемиканні видавав звуковий сигнал.

Уже через шість років, у 1920-му, з’явився у Детройті (штат Мічіган, США) та Нью-Йорку перший триколірний світлофорний пристрій (червоний, зелений та жовтий кольори).

В Україні же з’явився перший світлофор у місті Харків у 1936 році. Станом на 2016 рік у країні налічувалось близько 4,5 тис. цих яскравих пристроїв.

Топ-5 цікавих світлофорів світу

У Берліні на вулицях часто можна зустріти регулювальник руху, на якому зображено велосипед (зелений), зірка (жовтий) та серце (червоний).

Там же, у Берліні, є світлофор, на якому зображений чоловічок в капелюсі. Звати його Ампельман. Він світиться зеленим кольором, коли рух дозволено. Ба більше, в німецькій столиці навіть продають сувеніри із його зображенням, зокрема футболки, сумки та блокноти.

У місті Бонн (колишня столиця Німеччини) є унікальні світлофори з зображенням відомого композитора Людвіга ван Бетховена на зеленому сигналі. З’явилися портрети німецького митця у 2020 році на його 250-ту річницю.

У Відні можна знайти світлофори для закоханих. Таку ініціативу придумали у травні 2015 року. Цікаво, що їх ще називають ЛГБТ-світлофорами, бо ж придумали регулювальники до щорічного гей-прайду (Christopher Street Day).

У місті Меріборо (Австралія) є світлофор з зображенням Мері Поппінс. Місцева влада присвятила його автору книг про знамениту няню Памелі Треверс. А встановили його неподалік будинку, де народилася письменниця.

3 маловідомих факти про світлофори

Синій замість зеленого. Декілька років на вулицях японських міст були світлофори з синім кольором, який дозволяв рухатись. Та дослідники встановили, що людське око краще сприймає зелене забарвлення, ніж синє. Тому на сьогоднішній час в країні вулиці облаштовані класичними регулювальниками руху.

Проїзд на червоне світло. У бразильському Ріо-де-Жанейро водіям дозволяють їхати на червоний світлофор. Однак такий виняток діє лише з 22.00 до 5.00. Правило ввели у зв’язку з криміногенною ситуацією в країні. Так, водії Ріо можуть уникнути можливого пограбування, їдучи на червоне світло.

13 сигналів у світлофорі. Так-так, саме у німецькому Берліні є світлофор, який показує не три класичних сигнали: стій-приготуйся-йди, а 13. Однак орієнтуватися за таким пристроєм вельми складно і водіям, і пішоходам. Тому поруч завжди патрулює поліцейський, який допомагає розібратись.