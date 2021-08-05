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Валентина Чорна |

Церковний календар свят на серпень 2021

Православна церква України

Православний календар на серпень 2021 налічує чимало важливих свят. В останній місяць літа християни відзначатимуть день пророка Іллі, Преображення Господнє (Яблучний Спас) і Горіховий Спас.

Крім цього, 14 серпня розпочинається Успенський піст, який триватиме два тижні.

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Ще одна важлива дата – 28 серпня. Цього дня православні святкуватимуть Успіння Пресвятої Богородиці.

Православний календар на серпень 2021 – список свят

  • 1 серпня – набуття мощей преподобного Серафима, Саровського чудотворця
  • 2 серпня – пророка Іллі
  • 3 серпня – преподобних Симеона палестинського, Христа заради юродивого, та Іоанна, спостника його
  • 4 серпня – преподобного Корнилія Переяславського
  • 5 серпня – Почаївської ікони Божої Матері, мучеників Трохима, Феофіла і 13-ти мучеників
  • 6 серпня – мучеників благовірних князів Бориса і Гліба
  • 7 серпня – успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці
  • 8 серпня – священномучеників Єрмолая, Єрміппа і Єрмократа
  • 9 серпня – великомученика і Цілителя Пантелеймона, преподобного Германа Аляскинского
  • 10 серпня – смоленської ікони Божої Матері
  • 11 серпня – преподобномучеників Серафима (Богословського) і Феогноста (Пивоварова), ієромонахів
  • 12 серпня – мученика Іоанна Воїна
  • 13 серпня – предпразднство Знесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього
  • 14 серпня – початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія
  • 15 серпня – перенесення мощей первомученика апостола від 70-ти Стефана
  • 16 серпня – преподобного Антонія Римлянина, Новгородського Чудотворця
  • 17 серпня – семи Отроків, іже в Ефесі
  • 18 серпня – предпразднство Преображення Господнього
  • 19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний Спас
  • 20 серпня – попразднство Преображення Господнього
  • 21 серпня – перенесення мощей преподобних Зосими і Саватія Соловецьких
  • 22 серпня – собор Соловецьких святих, апостола Матвія
  • 23 серпня – священномученника Лаврентія
  • 24 серпня – священномученика Євпла Катанського (Сицилійського), архідиякона
  • 25 серпня – преподобномучеників Белогорських
  • 26 серпня – віддання свята Преображення Господнього, преподобного Максима Сповідника
  • 27 серпня – предпразднство Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея
  • 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці
  • 29 серпня – попразднство Успіння Пресвятої Богородиці – Горіховий Спас
  • 30 серпня – священномученика Мирона Кізичного
  • 31 серпня – преподобного Іоанна Рильського, мучеників Флора і Лавра.
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