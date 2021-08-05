14 і 15 серпня у Києві на Хрещатику відбудеться загальноміський шкільний ярмарок до нового 2021-2022 навчального року.

Ярмарок проходитиме з 9.00 до 20.00 у межах вулиць Архітектора Городецького та Богдана Хмельницького.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, опублікувавши відповідне розпорядження.

Організатори мають забезпечити встановлення туалетних модульних кабін, додаткових урн для сміття, контейнерів для збору побутових відходів, окремих контейнерів для використаних засобів індивідуального захисту з метою їх подальшої утилізації.

Під час ярмарку поліція контролюватиме порядок, а рятувальники забезпечать чергування пожежно-рятувальної техніки.

Крім цього, на шкільному ярмарку чергуватимуть бригади екстренної (швидкої) медичної допомоги.

Раніше Міносвіти повідомило, що навчальний 2021-2022 почнеться 1 вересня, у середу. У відомстві зазначили, що всі вже втомилися від дистанційного навчання.

Тим більше, вони розуміють важливість живого спілкування між учнями. Тому процес вакцинації працівників освіти йде прискореними темпами, щоб до 1 вересня встигнути провакцинувати якомога більше вчителів.