Останній місяць літа налічує багато визначних дат. Факти ICTV розповідають, яке свято відзначають 6 серпня в Україні та світі.
6 серпня – яке сьогодні свято
День Хіросіми або Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї відзначається щорічно 6 серпня.
6 серпня 1945 року створена США скинули атомну бомбу на японське місто Хіросіму. Вже 9 серпня ще одну бомбу було скинуто на місто Нагасакі.
Наказ про бомбардування підписав американський президент Гаррі Трумен.
Бомбардування Хіросіми і Нагасакі стало першим і єдиним випадком у світовій історії, коли атомні бомби було скинуто на мирне населення.
Церковне свято 6 серпня
Віряни вшановують пам’ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Вони стали першими руськими святими, які були канонізовані Руською та Константинопольською церквою.
Борис та Гліб – молодші сини святого рівноапостольного князя Володимира.
Іменини 6 серпня
6 серпня іменини святкують Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Славомір та Яків.
Прикмети на 6 серпня
- Якою буде погода сьогодні, такою самою вона буде протягом серпня.
- Якщо помітите, що курчата притискаються до курки, то це до затяжних дощів.
- Якщо чайки сідають часто на воду, то це до дощів.
- Якщо захід сонця ясний, то до кінця літа не буде опадів.
Що не можна робити 6 серпня
- Не варто позичати сусідам сіль та хліб. Проте можна, якщо вони заплатять за це хоча б монету.
- Не змітайте крихти зі столу рукою.
- Якщо у цей отримаєте зарплату, то не витрачайте ні копійки протягом доби.
Церковні свята в Україні
Свята в Україні діляться на офіційні, неофіційні та церковні.
Головним днем в церковному календарі є Великдень. Від нього залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці.
Факти ICTV підготували повний календар церковних свят на 2021 рік, щоб можна було відстежити важливі дати.