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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 6 серпня

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Останній місяць літа налічує багато визначних дат. Факти ICTV розповідають, яке свято відзначають 6 серпня в Україні та світі.

6 серпня – яке сьогодні свято

День Хіросіми або Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї відзначається щорічно 6 серпня.

6 серпня 1945 року створена США скинули атомну бомбу на японське місто Хіросіму. Вже 9 серпня ще одну бомбу було скинуто на місто Нагасакі.

Наказ про бомбардування підписав американський президент Гаррі Трумен.

Бомбардування Хіросіми і Нагасакі стало першим і єдиним випадком у світовій історії, коли атомні бомби було скинуто на мирне населення.

Церковне свято 6 серпня

Віряни вшановують пам’ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Вони стали першими руськими святими, які були канонізовані Руською та Константинопольською церквою.

Борис та Гліб – молодші сини святого рівноапостольного князя Володимира.

Іменини 6 серпня

6 серпня іменини святкують Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Славомір та Яків.

Прикмети на 6 серпня

  • Якою буде погода сьогодні, такою самою вона буде протягом серпня.
  • Якщо помітите, що курчата притискаються до курки, то це до затяжних дощів.
  • Якщо чайки сідають часто на воду, то це до дощів.
  • Якщо захід сонця ясний, то до кінця літа не буде опадів.

Що не можна робити 6 серпня

  • Не варто позичати сусідам сіль та хліб. Проте можна, якщо вони заплатять за це хоча б монету.
  • Не змітайте крихти зі столу рукою.
  • Якщо у цей отримаєте зарплату, то не витрачайте ні копійки протягом доби.

Церковні свята в Україні

Свята в Україні діляться на офіційні, неофіційні та церковні.

Головним днем в церковному календарі є Великдень. Від нього залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV підготували повний календар церковних свят на 2021 рік, щоб можна було відстежити важливі дати.

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