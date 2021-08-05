Останній місяць літа налічує багато визначних дат. Факти ICTV розповідають, яке свято відзначають 6 серпня в Україні та світі.

6 серпня – яке сьогодні свято

День Хіросіми або Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї відзначається щорічно 6 серпня.

6 серпня 1945 року створена США скинули атомну бомбу на японське місто Хіросіму. Вже 9 серпня ще одну бомбу було скинуто на місто Нагасакі.

Наказ про бомбардування підписав американський президент Гаррі Трумен.

Бомбардування Хіросіми і Нагасакі стало першим і єдиним випадком у світовій історії, коли атомні бомби було скинуто на мирне населення.

Церковне свято 6 серпня

Віряни вшановують пам’ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Вони стали першими руськими святими, які були канонізовані Руською та Константинопольською церквою.

Борис та Гліб – молодші сини святого рівноапостольного князя Володимира.

Іменини 6 серпня

6 серпня іменини святкують Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Славомір та Яків.

Прикмети на 6 серпня

Якою буде погода сьогодні, такою самою вона буде протягом серпня.

Якщо помітите, що курчата притискаються до курки, то це до затяжних дощів.

Якщо чайки сідають часто на воду, то це до дощів.

Якщо захід сонця ясний, то до кінця літа не буде опадів.

Що не можна робити 6 серпня

Не варто позичати сусідам сіль та хліб. Проте можна, якщо вони заплатять за це хоча б монету.

Не змітайте крихти зі столу рукою.

Якщо у цей отримаєте зарплату, то не витрачайте ні копійки протягом доби.

Церковні свята в Україні

Свята в Україні діляться на офіційні, неофіційні та церковні.

Головним днем в церковному календарі є Великдень. Від нього залежать дати перехідних свят. Більшість цих дат пов’язані з життям Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV підготували повний календар церковних свят на 2021 рік, щоб можна було відстежити важливі дати.