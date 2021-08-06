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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Будьмо! Найкращі привітання з Днем пива для Viber

День пива 2021 - поздравления

Міжнародний день пива святкують у світі щорічно у першу п’ятницю серпня. Засновником вважається власник бару, американець Джесс Авшаломов. Свято покликане створити товариську атмосферу у світі за келихом пива.

Відзначати його доволі легко. Збираємося з друзями, беремо пиво та насолоджуємося приємною атмосферою.

Привітання з Днем пива у листівках та СМС для Viber

День пива 2021 - поздравления

Я зізнаюся, не приховую:

Пиво я люблю, друзі!

А у пива свято є —

Це свято в нашу честь!

Світле, ігристе,

Ясне й чисте;

Темне, хмільне —

На радість нам з тобою.

Пиво справжнє

Міряється ящиками —

Це справедливо.

Зі святом, з Днем пива!

День пива 2021 - поздравления

Хмільне сьогодні свято,

Хмільний напій п’ємо,

Ми з пивом ділимо радість,

З ним плачем і співаємо.

Хмільне сьогодні свято, Хмільний напій п’ємо, Ми з пивом ділимо радість, З ним плачем і співаємо.

Хай в щастя слабко віриться,

Хіба що уві сні,

Та пиво в кухлі піниться

І радісно мені.

Хай гроші ледве сіються

І я не на коні,

Та скільки сонця міститься

В ячмінному зерні!

Хай доля хитро шкіриться,

Глузує день при дні,

Та доки пиво піниться –

До біса все мені!

День пива 2021 в Україні: привітання у Viber (Вайбер)

Вітаю з прикольним і цікавим святом – Днем пива. Бажаю смачних застіль, пінних свят і ароматних вечірок. Хмілійте, але не сильно, пийте, але небагато. Будьте яскравими, веселими і радісними.

День пива 2021 - поздравления

Цікаві факти про пиво

  • Пиво вважається одним із найстаріших алкогольних напоїв у світі. Передбачається, що прототип сучасного пива з’явився ще в еру неоліту – 9,5 тис. років до н.е.
  • Найміцніше пиво – Snake Venom (Зміїна отрута). Напій від шотландського виробника оцінює свою міцність у 67,5%.
  • Існують люди, в яких є фобія, пов’язана із пивом. Соноселікафобія – страх порожнього стакана з пивом.
  • Пиво не тільки може збільшити живіт, але й зміцнити кістки. У цьому напої є кремній, який сприяє кращому відкладенню кальцію та мінералів у кістковій тканині. Однак не забувайте, що пиво – алкогольний напій, який тягне за собою й негативні наслідки, як і інше спиртне.
  • Пивоварна справа стала чоловічим заняттям лише в кінці XVIII ст. До цього професійними пивоварами були жінки. Така тенденція спостерігалася в усіх країнах. Покровительками пива також часто ставали саме жінки. У стародавніх шумерів богиню пива звали Нінкасі, а в єгиптян – Менкет.

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