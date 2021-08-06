День пива 2021 в Україні: привітання у Viber (Вайбер)

Міжнародний день пива святкують у світі щорічно у першу п’ятницю серпня. Засновником вважається власник бару, американець Джесс Авшаломов. Свято покликане створити товариську атмосферу у світі за келихом пива.

Відзначати його доволі легко. Збираємося з друзями, беремо пиво та насолоджуємося приємною атмосферою.

Привітання з Днем пива у листівках та СМС для Viber

Я зізнаюся, не приховую:

Пиво я люблю, друзі!

А у пива свято є —

Це свято в нашу честь!

Світле, ігристе,

Ясне й чисте;

Темне, хмільне —

На радість нам з тобою.

Пиво справжнє

Міряється ящиками —

Це справедливо.

Зі святом, з Днем пива!

Хмільне сьогодні свято,

Хмільний напій п’ємо,

Ми з пивом ділимо радість,

З ним плачем і співаємо.

Хай в щастя слабко віриться,

Хіба що уві сні,

Та пиво в кухлі піниться

І радісно мені.

Хай гроші ледве сіються

І я не на коні,

Та скільки сонця міститься

В ячмінному зерні!

Хай доля хитро шкіриться,

Глузує день при дні,

Та доки пиво піниться –

До біса все мені!

Вітаю з прикольним і цікавим святом – Днем пива. Бажаю смачних застіль, пінних свят і ароматних вечірок. Хмілійте, але не сильно, пийте, але небагато. Будьте яскравими, веселими і радісними.

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