День пива 2021 в Україні: привітання у Viber (Вайбер)

Міжнародний день пива святкують у світі щорічно у першу п’ятницю серпня. Засновником вважається власник бару, американець Джесс Авшаломов. Свято покликане створити товариську атмосферу у світі за келихом пива.
Відзначати його доволі легко. Збираємося з друзями, беремо пиво та насолоджуємося приємною атмосферою.
Привітання з Днем пива у листівках та СМС для Viber
Я зізнаюся, не приховую:
Пиво я люблю, друзі!
А у пива свято є —
Це свято в нашу честь!
Світле, ігристе,
Ясне й чисте;
Темне, хмільне —
На радість нам з тобою.
Пиво справжнє
Міряється ящиками —
Це справедливо.
Зі святом, з Днем пива!
Хмільне сьогодні свято,
Хмільний напій п’ємо,
Ми з пивом ділимо радість,
З ним плачем і співаємо.
Хай в щастя слабко віриться,
Хіба що уві сні,
Та пиво в кухлі піниться
І радісно мені.
Хай гроші ледве сіються
І я не на коні,
Та скільки сонця міститься
В ячмінному зерні!
Хай доля хитро шкіриться,
Глузує день при дні,
Та доки пиво піниться –
До біса все мені!
Вітаю з прикольним і цікавим святом – Днем пива. Бажаю смачних застіль, пінних свят і ароматних вечірок. Хмілійте, але не сильно, пийте, але небагато. Будьте яскравими, веселими і радісними.
Цікаві факти про пиво
- Пиво вважається одним із найстаріших алкогольних напоїв у світі. Передбачається, що прототип сучасного пива з’явився ще в еру неоліту – 9,5 тис. років до н.е.
- Найміцніше пиво – Snake Venom (Зміїна отрута). Напій від шотландського виробника оцінює свою міцність у 67,5%.
- Існують люди, в яких є фобія, пов’язана із пивом. Соноселікафобія – страх порожнього стакана з пивом.
- Пиво не тільки може збільшити живіт, але й зміцнити кістки. У цьому напої є кремній, який сприяє кращому відкладенню кальцію та мінералів у кістковій тканині. Однак не забувайте, що пиво – алкогольний напій, який тягне за собою й негативні наслідки, як і інше спиртне.
- Пивоварна справа стала чоловічим заняттям лише в кінці XVIII ст. До цього професійними пивоварами були жінки. Така тенденція спостерігалася в усіх країнах. Покровительками пива також часто ставали саме жінки. У стародавніх шумерів богиню пива звали Нінкасі, а в єгиптян – Менкет.