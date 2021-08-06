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Факти / Lifestyle
Микола Олефіренко |

Міжнародний день пива: найкращі привітання у листівках

Международный день пива

Міжнародний день пива святкують в усьому світі у першу п’ятницю серпня. Цього року подія припадає на 6 серпня.

День пива вперше відзначили у 2007 році в Каліфорнії. У 2011 році свято стало міжнародним – зараз його відзначають у понад 50 країнах.

Ми приготували привітання з Днем пива в листівках, які сподобаються любителям прохолодного напою. У цей день варто привітати тих, хто причетний до створення пива або любить випити кілька пляшок у галасливій компанії.

День Пива

День Пива

День Пива

День Пива

День Пива

Засновником свята вважають власника бару Джессі Авшаломова, який таким чином хотів привабити якомога більше відвідувачів до бару.

Міжнародний день пива проводять у головних пивних місцях міста – паби, бари та ресторани. Всі учасники свята діляться одне з одним пивом, а також куштують напій, зроблений за рецептами інших народів. У цей день є можливість і продегустувати нові або рідкісні сорти, деякі з них можна оцінити тільки під час свята.

Цікаві факти про пиво

В Англії проводяться незвичайні заходи – чоловіки влаштовують забіг на 8 км, випиваючи по келиху пива в кожному пабі, розташованому уздовж дистанції. Кожному учаснику видається по дитячій колясці, яку не можна перевертати.

Найдорожчу пляшку пива продали за $16 тис. Пиво називається Lowebrau, і це єдина вціліла пляшка після краху дирижабля Гінденбург у Німеччині в 1937 році.

Найпопулярніший пивний фестиваль у світі – Oktoberfest. Традиційно, він проходить у Німеччині у вересні.

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