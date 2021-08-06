Що подарувати подрузі на день народження – ідеї

Наближається день народження вашої подруги, однак ви не знаєте, що можна їй подарувати? Не варто хвилюватися з цього приводу, оскільки є багато хороших ідей, які допоможуть порадувати вашу близьку людину.

Першочергово потрібно відштовхуватися від інтересів приятельки. Як варіант, можна подарувати їй техніку, інші практичні речі або враження. Факти ICTV підготували список подарунків, якими можна порадувати подругу в її день народження.

Техніка

Чудовим варіантом для подарунка може бути техніка, яка стане у пригоді в повсякденному житті. Наприклад, портативна зарядка, яка знадобиться у момент, коли сідає батарея телефону, а розетка – далеко.

А мультиварка, наприклад, спростить щоденне готування. На щастя, асортимент електроніки зараз неабиякий, тому є, з чого вибрати. Список техніки, яку можна подарувати для розважальних та побутових цілей:

портативна колонка;

мультиварка;

кавоварка;

павербанк;

міксер;

портативний блендер;

соковитискач;

машинка для видалення ковтунців;

плойка для волосся;

телефон;

фотоапарат;

планшет;

електронна книга;

проектор;

ігрова приставка;

електронні ваги;

кондиціонер;

безпровідні навушники.

Практичні речі

Один з найкращих подарунків – практичні речі, якими людина може скористатися після того, як її свято минуло. До того ж такий презент буде ще довгий час нагадувати вашій приятельці про те, що вона дружить з прекрасною людиною.

Наприклад, маленький відпарювач для речей стане у пригоді в подорожі, а з термоса можна випити гарячий напій у холодну погоду. Список практичних речей для подарунка подрузі:

термос або ланч-бокс;

фотоальбом;

сумка;

портативний холодильник;

парфуми або ароматизатор для будинку;

шарф;

набір засобів для догляду за взуттям;

дорожній відпарювач для речей;

підписка на онлайн-сервіси;

курс навчання, пов’язаний з хобі.

Враження

Враження дасть позитивний емоційний заряд на довгий час. Наприклад, якщо подруга давно хотіла спробувати свої сили у кінному спорті, то чому б не надати їй таку можливість? Впевнені, спілкування зі скакуном не залишить її байдужою.

Любительці екстремального проведення часу можна подарувати стрибок з парашутом. Головне, щоб ці сертифікати мали тривалий термін дії. Список сертифікатів, які можна купити подрузі:

майстер-клас з гончарства;

масаж;

політ на флайборді;

прогулянка на квадроциклі;

керування Boeing-737;

катання на всюдиході;

майстер-клас з керування яхтою;

драйв на гідроциклі;

парасейлінг;

сплав на річці;

майстер-клас зі створення флораріуму;

гра у великий теніс;

стрибок з парашутом;

вейкбординг на канаті;

вечірка в аквалімузині;

пневматичний тир;

кінотеатр на даху;

картинг;

пейнтбол;

перегони на каяках;

прогулянка на каное;

віртуальний квест;

екскурсія до Чорнобиля;

фотосесія;

поїздка на мотоциклі;

майстер-клас з дрифтингу;

політ на повітряній кулі;

заїзд на джипі;

прогулянка на конях.

Впевнені, що у будь-якому випадку презент сподобається подрузі, адже його подарували саме ви. Факти ICTV бажають прекрасного спільного відпочинку та найкращих вражень.