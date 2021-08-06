7 серпня в Україні православні віряни відзначають Успіння праведної Анни, матері Богородиці – у народі цей день називають Анна літня. А у Британії в цей день проходить Единбурзький міжнародний фестиваль мистецтв, який вважається одним з найбільших у світі в цій сфері.

7 серпня – яке сьогодні свято

Успіння праведної Анни відзначають щорічно. Згідно з повір’ям, подружжя Іоаким та Анна хотіли мати дітей, проте так не зуміли до глибокої старості. У той час бездітність вважалася ганьбою, тому їм доводилося слухати насмішки у свою сторону.

Весь час вони молилися Господу, сподіваючись на його божественне благословення. Через довгий час у них все ж народилася донечка, яку назвали Марією. Імператор Юстиніан II оновив один з храмів на честь Анни, оскільки вона явилася його вагітній дружині.

Свята 7 серпня в інших країнах

У Великій Британії в цей день щорічно проходить Единбурзький міжнародний фестиваль мистецтв. Вважається, що це одна з найбільших святкових подій у сфері сценічного мистецтва.

Фестиваль проходить у Шотландії – місцеві жителі насолоджуються концертом класичної, оркестрової, камерної та вокальної музики. Також у його рамках проходять театральні вистави, опери, танцювальні шоу та балети. У цій події беруть участь провідні творчі колективи, які приїжджають спеціально на фестиваль мистецтв з багатьох країн світу.

7 серпня в Кірибаті (острівна держава, розташована в Мікронезії та Полінезії) відзначають День молоді, а у Кот-д’Івуар (західна Африка) – День незалежності.

Іменини 7 серпня

7 серпня іменини відзначають декілька людей. Серед них – Іраїда, Макар, Олександр, Микола, Анна. У цей день потрібно привітати своїх знайомих, які носять ці імена, з цією важливою датою. Впевнені, як Олександрам, так і Аннам буде приємно, що їх пам’ятають та шанують.

Прикмети на 7 серпня

взимку буде багато снігу, якщо в цей день світла та тепла погода;

зима буде холодною та ранньою, якщо вранці холодно;

ранню зиму також прогнозують лелеки, які збираються у зграї;

мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

Чого не можна робити

не можна лаятися або скупитися 7 серпня, інакше це накличе біду;

заборонено чинити взуття та одяг, оскільки цей день потрібно приділити відпочинку та сім’ї;

не можна залишати дитину одну в кімнаті, інакше вона наробить чимало шкоди;

не можна пересаджувати квіти – краще зробити це на наступний день.

Хто народився в цей день

Денис Береснев;

Ксенія Вертинська;

Шарліз Терон;

Еббі Корніш;

Майкл Шеннон;

Тобін Белл;

Рік Дженест;

Ганс Метісон;

Франческа Іствуд;

Софія Ротару;

Шарлотта Льюіс.

7 серпня в історії

7 серпня 1565 року першодрукар Іван Федоров приступив до видання в Москві Часовника – наступної книги після легендарного Апостола, що вийшов роком раніше.

7 серпня 1870 року російський поет Федір Тютчев написав своє одне з найбільш знаменитих віршів Я встретил вас, яке письменник присвятив баронесі Крюденер.

7 серпня 1987 року американська плавчиха Лінн Кокс стала першою в історії людиною, якій вдалося дістатися вплав з території Сполучених Штатів до Росії. Спортсменка провела у воді, що мала температуру +6 градусів, приблизно 2 години та 6 хвилин, подолавши відстань у 4 160 м.

Наближається Успіння Пресвятої Богородиці

Один з дванадцяти головних церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці – віряни відзначатимуть у 2021 році 28 серпня. Іноді цю дату називають другим Великоднем, оскільки з нею пов’язано багато повір’їв про Ісуса та його матір.