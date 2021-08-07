День ангела – Анна (7 серпня): привітання і значення імені

7 серпня православні християни по всьому світу відзначають Успіння праведної Анни. Вона була матір’ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа.

Саме з цієї причини в цей день іменини відзначають усі Анни.

Значення імені Ганна, а також привітання з Днем ангела у СМС та листівках читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Значення імені Ганна та характер людей з таким ім’ям

Ім’я Ганна походить від давньоєврейського імені Ханна, що в перекладі означає – прихильність. У християнській традиції воно означає милість божа.

Дівчат називають цим ім’ям практично по всьому світу, а тому воно є одним із найпопулярніших у світі.

Дівчата на ім’я Ганна найчастіше дуже добре ставляться до людей, проте пред’являють до них дуже високі вимоги. У них найчастіше загострене почуття справедливості: завжди знають, що добре, а що погано. Якщо хтось із Ганною незгоден – вона завжди готова піти на конфлікт і довести свою правоту в суперечці.

Читайте Церковний календар свят на серпень 2021

Крім того, власниці цього імені найчастіше відмінно вчяться в школі та інституті, а також активно беруть участь у громадському житті.

СМС привітання із Днем янгола

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

*****

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша — як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!

Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!

*****

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

*****

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

*****

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

Привітання в листівках із Днем янгола

День ангела Анни: яскраві листівки та привітання / 5 фотографий

Церковний календар на 2021 рік

До кінця серпня православні християни відсвяткують ще два великих церковних свята: Преображення Господнє та Успіння пресвятої Богородиці.

Обидва цих свята відносяться до переліку дванадесятих неперехідних і будуть відзначатися 19 та 28 серпня відповідно.

Які ще церковні свята пройдуть до кінця 2021 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.