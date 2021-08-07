День ангела – Анна (7 серпня): привітання і значення імені

7 серпня православні християни по всьому світу відзначають Успіння праведної Анни. Вона була матір’ю Діви Марії та бабусею Ісуса Христа.
Саме з цієї причини в цей день іменини відзначають усі Анни.
Значення імені Ганна, а також привітання з Днем ангела у СМС та листівках читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Значення імені Ганна та характер людей з таким ім’ям
Ім’я Ганна походить від давньоєврейського імені Ханна, що в перекладі означає – прихильність. У християнській традиції воно означає милість божа.
Дівчат називають цим ім’ям практично по всьому світу, а тому воно є одним із найпопулярніших у світі.
Дівчата на ім’я Ганна найчастіше дуже добре ставляться до людей, проте пред’являють до них дуже високі вимоги. У них найчастіше загострене почуття справедливості: завжди знають, що добре, а що погано. Якщо хтось із Ганною незгоден – вона завжди готова піти на конфлікт і довести свою правоту в суперечці.
Крім того, власниці цього імені найчастіше відмінно вчяться в школі та інституті, а також активно беруть участь у громадському житті.
СМС привітання із Днем янгола
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім’я твоє — наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аня, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
*****
Трохи норовлива, але мила, як дитя,
Анна наша — як примхлива хвиля,
Не даєш нам сумувати, ані дня!
З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,
що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,
А інколи приємно навіть помовчати…
І разом на вечірці в танці поскакати…
Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!
Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!
*****
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
*****
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні помагає,
Ангел покровитель!
*****
Бажаєм, що мрії здійснились,
Бажаємо миру й добра,
І серце щоб Анни зігріли
Теплі та щирі слова!
Хай сяють на небі всі зорі,
Та доля нехай посміхається,
І навіть найважчії гори
З успіхом легко долаються.
Привітання в листівках із Днем янгола
Церковний календар на 2021 рік
До кінця серпня православні християни відсвяткують ще два великих церковних свята: Преображення Господнє та Успіння пресвятої Богородиці.
Обидва цих свята відносяться до переліку дванадесятих неперехідних і будуть відзначатися 19 та 28 серпня відповідно.
Які ще церковні свята пройдуть до кінця 2021 року читайте в матеріалі Фактів ICTV.