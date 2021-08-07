Щорічно з 14 до 27 серпня віряни дотримуються Успенського посту. Це один із найбільших постів, який було встановлено церквою з нагоди свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Протягом цих двох тижнів краще утриматися від їжі тваринного походження, м’яса, молока та яєць. А у своєму раціоні потрібно збільшити кількість овочів, фруктів, ягід і горіхів.

Факти ICTV склали календар харчування під час Успенського посту 2021 на кожен день.

14 серпня, субота (Медовий Спас або Маковій) – дозволено вживати гарячу їжу з додаванням масла. Наприклад: супи, каші, картопля (смажена, варена, печена), тушковані та печені овочі, гриби, хліб. Допускається трохи вина.

15 серпня, неділя – гаряча їжа з маслом, допускається трохи вина.

16 серпня, понеділок – сухоїдіння – хліб, мед, горіхи, сирі фрукти й овочі, сухофрукти, пророщене зерно, компоти.

17 серпня, вівторок – гаряча їжа без масла.

18 серпня, середа – сухоїдіння.

19 серпня, четвер (Преображення Господнє) – гаряча їжа без масла. Також дозволяється риба і трохи вина.

20 серпня, п’ятниця – сухоїдіння.

21 серпня, субота – гаряча їжа з маслом, допускається трохи вина.

22 серпня, неділя – гаряча їжа з маслом, допускається трохи вина.

23 серпня, понеділок – сухоїдіння.

24 серпня, вівторок – гаряча їжа без масла.

25 серпня, середа – сухоїдіння.

26 серпня, четвер – гаряча їжа без масла.

27 серпня, п’ятниця – сухоїдіння.

Крім цього, під час Успенського посту не можна сваритися, лінуватися, заздрити і розпускати плітки.

Не рекомендується відвідувати святкові заходи з піснями, танцями та гучними розвагами.

Варто відмовитися від паління, спиртних напоїв та подорожей (якщо тільки поїздка не є паломницькою).

У цей період віряни присвячують себе покаянню та молитві.

Успенський піст дає змогу досягти чистоти духу й тіла, і в такому прекрасному стані зустріти одне з найбільших християнських свят – Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня).