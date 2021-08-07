8 серпня в Україні своє професійне свято відзначають Війська зв’язку Збройних Сил та працівники ветеринарної медицини, а в усьому світі – офтальмологи та будівельники.

8 серпня – яке сьогодні свято

Щорічно в Україні 8 серпня відзначають День військ зв’язку, який святкують з 2000 року. У цей день в 1920 році в Києві почали готувати зв’язківців на Київських військово-інженерних курсах, тому День військ зв’язку ЗСУ відзначають саме у цю дату.

На цей день також припадає День працівників ветеринарної медицини, під час якого всі професіонали цієї сфери чують похвальні слова на свою адресу та подяки за їхню нелегку працю. Цю святкову дату офіційно затвердили у 2001 році указом другого президента України Леоніда Кучми.

Згідно з народним календарем, на 8 серпня припадає Єрмолаєв день, під час якого починають збирати яблука. Вважається, що якщо зібравши їх в цей день, то вони будуть неймовірно смачними та стиглими. Однак плоди яблуні не можна їсти аж до Яблучного Спаса – погана прикмета.

Свято 8 серпня в інших країнах

У світі щорічно відзначають Всесвітній день кішок, який святкують з ініціативи фонду Animal Welfare у 2002 році. Організація прагнула привернути увагу громадськості до проблеми бездомних тварин.

На території всіх країн в цей день відзначають День будівельника та Міжнародний день офтальмології, а працівників цих важливих сфер потрібно обов’язково привітати з їхньою професійною датою.

8 серпня в усіх країнах – Міжнародний день альпінізму (також його називають Днем альпініста). Цей день об’єднує всіх чоловіків та жінок, які мають твердий дух та надзвичайну силу волі.

Щорічно у другу неділю серпня у Туркменістані відзначають загальнонаціональне свято – День туркменської дині. Саме цей солодкий плід дуже люблять у цій країні, тому у 1994 році перший президент держави Сапармурат Ніязов вирішив затвердити на честь дині святкову дату.

День миру або Фестиваль світу в Аугсбурзі (Німеччина) з 1970 року відзначають як державний. В цей день всі підприємства у місті йдуть на вихідний, попри будь-яких обставин. Тому місцеві жителі перед святом завжди заздалегідь закуповують продукти, щоб під час застілля було багато страв на столі.

Іменини 8 серпня

8 серпня свої іменини відзначають четверо чоловіків та одна дівчина. Серед них – Федір, Сергій, Мойсей, Ігнатій та Парасковія. У цей день важливо приділити час своїм знайомим з цими іменами та привітати їх з важливою датою. Кожному з них буде приємно, що їх люблять, пам’ятають, поважають та бажають щастя.

Прикмети на 8 серпня

якщо вранці холодна роса – днем ​​буде дощ;

мухи кусаються або жаби на березі стрибають – до дощу;

кіт поруч ліг – до багатства та удачі.

Чого не можна робити 8 серпня

жінкам не можна шити, в’язати, виходити в поле або на город;

в цей день краще не братися за ризиковані фінансові проекти.

8 серпня в історії

У Бутані з 1949 року відзначають День незалежності (від Індії), а в Аугсбурзі (Німеччина) з 1650 року – День миру, під час якого проходять концерти, святкові військові паради, ярмарки та народні гуляння.

8 серпня 1900 року в Брукліні (США) розпочався перший матч за Кубок Міжнародної федерації лаун-тенісу. Його пожертвував студент Гарвардського університету Дуайт Девіс.

Сьогодні ж Кубок Девіса вважається найпрестижнішим тенісним трофеєм у чоловічому тенісі. За нього борються найбільші міжнародні команди з усього світу.