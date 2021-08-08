День будівельника 2021 випадає на 8 серпня – це свято зазвичай відзначають щорічно у другу неділю серпня.

Установу свята було підписано другим президентом України Леонідом Кучмою 22 липня 1993 року.

Дату відзначають ті, хто пов’язаний з будівництвом і виробництвом будматеріалів.

У День будівельника обов’язково потрібно привітати тих близьких, хто причетний до будівництва, зокрема виконробів та робітників на будівництві. Для цього підійде дзвінке привітання в СМС.

Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС до Дня будівельника.

Хай на Ваше професійне свято,

Буде у Вас радощів багато.

І здоров’я у житті хай буде,

А за роботу Вам дякують люди.

Хай буде щастя, гроші, робота,

А від держави (керівництва) хай буде турбота.

Хай регулярно надходить зарплата,

І добре все буде – і в будні, і в свято!

***

Якщо хтось та й щось будує,

Тоді він чогось вартує!

Щиро вітаємо з Днем будівельника!

***

Ми живемо всі в будинках,

І не думаєм про те,

Хто зробив ці надбудови,

Хто створив колись це все.

Будівельник, наш ти милий,

Ми вітаєм всі тебе,

Ти герой наш всенародний,

Всі цілуємо тебе!

* * *

Щасливе майбутнє країні

Будуймо!

Величні будівлі для неї

Муруймо!

І в бізнесі завжди вершин

Досягаймо!

Зі святом сьогодні всіх зодчих

Вітаймо!

День будівельника завжди святкується з розмахом – традиційно до цього дня здаються нові об’єкти: школи, лікарні, мости, житлові будинки.

Це свято припадає на другу неділю серпня і в інших країнах – цього дня вітають будівельників у Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстані і Киргизстані.

Раніше будівельники вважали, що не варто будувати поруч з бузиною – життя в будинку буде гірким. Об першу покладену плиту часто розбивали пляшку шампанського – на щастя.