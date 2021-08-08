День будівельника 2021 випадає на 8 серпня – це свято зазвичай відзначають щорічно у другу неділю серпня.
Установу свята було підписано другим президентом України Леонідом Кучмою 22 липня 1993 року.
Дату відзначають ті, хто пов’язаний з будівництвом і виробництвом будматеріалів.
У День будівельника обов’язково потрібно привітати тих близьких, хто причетний до будівництва, зокрема виконробів та робітників на будівництві. Для цього підійде дзвінке привітання в СМС.
Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС до Дня будівельника.
Хай на Ваше професійне свято,
Буде у Вас радощів багато.
І здоров’я у житті хай буде,
А за роботу Вам дякують люди.
Хай буде щастя, гроші, робота,
А від держави (керівництва) хай буде турбота.
Хай регулярно надходить зарплата,
І добре все буде – і в будні, і в свято!
***
Якщо хтось та й щось будує,
Тоді він чогось вартує!
Щиро вітаємо з Днем будівельника!
***
Ми живемо всі в будинках,
І не думаєм про те,
Хто зробив ці надбудови,
Хто створив колись це все.
Будівельник, наш ти милий,
Ми вітаєм всі тебе,
Ти герой наш всенародний,
Всі цілуємо тебе!
* * *
Щасливе майбутнє країні
Будуймо!
Величні будівлі для неї
Муруймо!
І в бізнесі завжди вершин
Досягаймо!
Зі святом сьогодні всіх зодчих
Вітаймо!
День будівельника завжди святкується з розмахом – традиційно до цього дня здаються нові об’єкти: школи, лікарні, мости, житлові будинки.
Це свято припадає на другу неділю серпня і в інших країнах – цього дня вітають будівельників у Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстані і Киргизстані.
Раніше будівельники вважали, що не варто будувати поруч з бузиною – життя в будинку буде гірким. Об першу покладену плиту часто розбивали пляшку шампанського – на щастя.