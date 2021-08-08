Щорічно День будівельника в Україні відзначають у другу неділю серпня. У 2021 році він припадає на 8 число. Це професійне свято працівників будівельної галузі.

Робота будівельника нелегка, тому якщо у вашому оточенні є люди, які мають безпосередній зв’язок із цією професією, обов’язково привітайте їх. Факти ICTV підготували привітання з Днем будівельника в листівках.

Свято має радянське коріння, бо встановлене ще за часів Микити Хрущова – у 1955 році. Проте це лише підкреслює важливість професії будівельника, адже саме їхніми руками створено усі визначні пам’ятки архітектури та звичайні будинки, в яких живемо ми з вами.

У незалежній Україні День будівельника став офіційним святом у 1993 році. Відповідний указ №273/93 підписав президент.

Крім того, в серпні чимало й інших професійних свят. Наприклад, 15 серпня – День археолога, 19 серпня – День пасічника, 28 серпня – День далекобійника.

Також в останній місяць літа українці відзначать важливі державні свята і навіть отримають один додатковий вихідний день на День Незалежності України. Повний календар свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.