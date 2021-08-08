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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День військ зв’язку 2021: привітання в листівках

День військ зв’язку 2021: привітання в листівках

8 серпня в Україні відзначають День військ зв’язку. Цю дату встановлено згідно з Указом президента від 1 лютого 2000 року.

Це професійне свято українських військових зв’язківців. Якщо в вашому оточені є люди, які мають безпосередній зв’язок із цим святом, не забудьте їх привітати. Факти ICTV публікують найкращі вітальні листівки з Днем військ зв’язку 2021.

День військ зв'язку 2021 в Україні: привітання в листівках

День військ зв'язку 2021 в Україні: привітання в листівках

День військ зв'язку 2021 в Україні: привітання в листівках

День військ зв'язку 2021 в Україні: привітання в листівках

День військ зв'язку 2021 в Україні: привітання в листівках

Війська зв’язку відповідають за безперебійне забезпечення усіх видів необхідного зв’язку.

Окрім військових операцій, також війська зв’язку використовували для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: зв’язківці перебували в зоні ураження для надання зв’язку рятувальним бригадам.

Варто зазначити, що в серпні українці відсвяткують чимало свят, а також отримають додатковий вихідний на День Незалежності України.

Крім того, 12 серпня – Міжнародний день молоді, 19 серпня – Преображення Господнє, 23 серпня – День Державного Прапора України, а 29 серпня – Горіховий Спас. Календар свят на серпень 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

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Фото: Depositphotos

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