День військ зв’язку щорічно відзначається 8 серпня. Дата професійного свята встановлена указом президента України №154/2000 від 1 лютого 2000 року.
У цей день варто вітати тих, хто пов’язав своє життя з військовою справою і виконує обов’язки зв’язківця, безперебійно забезпечуючи зв’язок між командним штабом і рядовим складом.
До Дня військ зв’язку Факти ICTV приготували найкращі привітання в СМС, які піднімуть настрій кожному, хто служить або служив в спеціальних військах.
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З Днем військового зв’язківця
Ми тебе вітаємо.
Миру та здоров’я
У цей день тобі бажаємо!
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З Днем військ зв’язку
Вас привітати хочемо!
Хай буде чистим ваш ефір,
А ви – здорові та неушкоджені.
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У мирний час та в складну годину
Зв’язківці на зв’язку завжди,
Бажаємо не сумувати ні хвилини,
Не знати ніколи вам біди.
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Поки такі зв’язківці у нас на службі
У нашої країни є майбуття.
Хочу побажати вам вірної дружби,
Мирного та щасливого життя.
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Нехай змиває усі перешкоди,
З твого шляху чиста вода.
У День військ зв’язку наповнює серце
Любов, щира радість та доброта.
В арсеналі військового зв’язківця зараз наявні всі передові технології – від зашифрованого мобільного зв’язку до великої кількості каналів передачі даних через інтернет. Особливо важлива та секретна інформація передається за допомогою найзахищеніших каналів.
В обов’язки військового зв’язківця входить обслуговування та моніторинг якості зв’язку, а також перехоплення інформації противника і шифрування військових повідомлень для оперативної передачі. Такий експерт повинен орієнтуватися в різних інженерних областях, закрема й у теле- та радіокомунікаціях, щоб в разі зламання оперативно його усунути.