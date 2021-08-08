Традиційно День ветеринара відзначають у другу неділю серпня. Цьогоріч свято припадає на 8 серпня.

З цієї нагоди Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ветеринара в СМС.

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З Днем ветеринара! Нехай ця добра і благородна професія подарує тобі міцне ведмеже здоров’я, теплу котячу ніжність, гідні матеріальні запаси, як у хом’яка і побільше приводів для щирих посмішок!

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Вітаю з Днем ветеринара! Бажаю ладити із будь-якими пацієнтами і дарувати кожному з них відмінне самопочуття, гарний настрій. Нехай всі наші улюблені вуха, лапи, роги і хвости будуть здорові. А Вам бажаю міцних сил, впевненого професіоналізму, успіхів, достатку і процвітання.

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Вітаю з Днем ветеринара і хочу побажати завжди стояти на варті здоров’я наших улюбленців, отримуючи натомість щедру подяку їх господарів, ласку і щиру доброту зцілених тварин. Бажаю бути найкращим доктором Айболить, який впорається з будь-яким лихом.

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Вітаємо з днем ​​працівників ветеринарної медицини! Ваші навички, вміння і терпіння завжди виручають і приходять на допомогу нашим маленьким чотириногим друзям, пухнастим улюбленцям! Успіхів вам у професійній діяльності та одужання всім пацієнтам!

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Вітаю тебе з професійним святом – Днем ветеринара! Ти допомагаєш нашим братам меншим знову стати здоровими і активними, даруючи величезну радість і тваринкам, і їх господарям! Бажаю, щоб робота приносила тобі тільки задоволення і хороший дохід! Розвивайся в цій сфері і ніколи не зупиняйся на досягнутому!

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День працівників ветеринарної медицини був запроваджений у 2001 році Леонідом Кучмою.

Таким чином президент України відзначив вагомий внесок працівників цієї галузі у забезпечення ветеринарного і епізоотичного благополуччя.

Хоча ветеринарія – це досить давня галузь. Перша спеціалізована ветеринарна школа з’явилася у Франції ще у XVIII столітті.

Її відкрив Людовик XV, який був дуже занепокоєний масовою загибеллю тварин.

У сучасному світі працівники ветеринарної медицини є дуже затребуваними, оскільки вони допомагають нашим домашнім улюбленцям.