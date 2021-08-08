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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Привітання з Днем ветеринара в листівках

день ветеринара

Щороку у другу неділю серпня в Україні святкують День ветеринара. Цьогоріч він припадає на 8 серпня.

Його почали відзначати з 2001 року. З того часу зі святом вітають всіх причетних, які вирішили присвятити своє життя порятунку життя тварин.

Щодня вони не тільки без слів розуміють своїх чотирилапих і не тільки пацієнтів, а й завжди роблять все заради їхнього блага.

Привітання з Днем ветеринара також підготували Факти ICTV, щоб ви могли у такий спосіб висловити свою вдячність кожному, хто хоч раз рятував життя вашого домашнього улюбленця.

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