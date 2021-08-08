У понеділок, 9 серпня, православні християни по всьому світу відзначають День великомученика та цілителя Пантелеймона.

Він шанується як покровитель воїнів і лікарів. Перше ім’я, яке йому дали батьки – Пантолеон – означає лев у всьому, а друге, що він отримав під час хрещення – Пантелеімон – перекладається як божий.

Що ще святкується в цей день, а також прикмети та заборони на 9 серпня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

9 серпня – яке сьогодні свято

9 серпня святкується Всесвітній день корінних народів. Цю пам’ятну дату було встановлено ​​резолюцією Організації Об’єднаних Націй від 1992 року.

Свято має допомогти почути голос корінних народів в усьому світі та підвищити увагу до їхніх проблем.

Крім того, 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів. Свято хоч і має неофіційний характер, поширився далеко за межі США, де воно і виникло.

При цьому оскільки культура читання поширена практично по всьому світу свята книголюбів, які мають міжнародний статус, відзначаються кілька разів на рік.

Прикмети на 9 серпня

Якщо в цей день з’їсти капусту – навчання будь-чому буде даватися добре;

якщо на Пантелеймона зібрати цілющі трави – вони володітимуть особливими властивостями;

якщо коники в цей день особливо активні – погода буде сухою та ясною.

Що не можна робити 9 серпня

Не можна займатися важкою роботою – її результати не принесуть нічого доброго;

не можна відмовляти в допомозі нужденним – інакше цілий рік будуть переслідувати нещастя.

Іменини 9 серпня

Сьогодні День ангела святкують: Іван, Микола, Платон, Герман, Анфіса.