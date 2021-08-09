Біля Офісу президента України встановили яскраву арт-локацію. Дитячий майданчик оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко.

Тепер на Банковій, 11 розташований майданчик – фантастичні звірі. Там можна побачити півня, в якого замість крил руки, та істоту, схожу на носоріга. Також там є фігури котів, лева та інших тварин.

Кожен образ унікальний, а основна ідея майданчика – єдиний простір для всіх. Локація буде зручна і для людей з особливими потребами. Вхід безкоштовний.

– Ми дуже раді, що нам вдалося реалізувати цей проект. Роботи Марії Примаченко були обрані не випадково – вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит.

Ми знаємо, що і кияни, і гості столиці часто гуляють біля Будинку з химерами та прилеглими до нього вулицями, тому сподіваємося, що, познайомившись з такою незвичайною локацією в центрі міста, отримають радісні емоції, – сказав генеральний директор Національного комплексу Експоцентр України Євген Мушкін.

Однак деякі користувачі мережі жахнулися від встановленої арт-локації і розкритикували її. Особливо фігуру півня, зазначивши, що на ньому не українська вишиванка, а російська косоворотка.

Українська народна художниця Марія Примаченко відома своїм інклюзивним світосприйняттям. Саме вона є представницею так званого народного примітиву.

В оригіналі фантастичний тварини Марії Примаченко виглядають ось так.

Фото: Ельдар Сарахман