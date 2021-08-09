У місячному календарі стрижок на серпень 2021 чимало сприятливих днів, коли можна сходити до перукаря для зміни іміджу.

Не варто забувати, що місяць впливає не тільки на загальний стан, а й на красу та зростання волосся, тому важливо звертати увагу на дати.

Сприятливі та несприятливі дні для зміни зачіски – дивіться в місячному календарі стрижок на серпень 2021 на Фактах ICTV.

Місячний астропрогноз на 1 серпня

Відвідати перукаря в перший день серпня – чудова ідея. Стрижка не тільки поліпшить загальний стан волосся, а й зовнішній вигляд у цілому.

Місячний астропрогноз на 2 серпня

У цей день краще відмовитися від стрижки, однак можна затонуватися під природний відтінок.

Місячний астропрогноз на 3 серпня

Якщо у вас запланована стрижка на цю дату, то не варто її скасовувати. Нова зачіска принесе позитивну енергію, грошовий добробут і здоров’я.

Місячний астропрогноз на 4 серпня

Цей день не особливо сприятливий для зміни довжини. Перш ніж піти до салону, подумайте добре, оскільки можете пошкодувати про своє рішення.

Місячний астропрогноз на 5 серпня

Фарбування в цей день може пошкодити волосся та зробити його неслухняним.

Місячний астропрогноз на 6 серпня

Постарайтеся в цю дату обійтися без фарбування волосся та зміни довжини. Якщо записані до перукаря, то краще просто зробіть укладку.

Місячний астропрогноз на 7 серпня

Стрижка позитивно вплине на густоту волосся, об’єм і укладання. Також цей день сприятливий для фарбування та тонування.

Місячний астропрогноз на 8 серпня

8 серпня новий місяць, тому це чудовий день для зміни довжини та позбавлення від посічених кінчиків. Новий імідж зарядить вас позитивом.

Місячний астропрогноз на 9 серпня

Якщо ви вирішили освіжити зачіску сьогодні, тоді не відкладайте, адже вона приверне увагу оточуючих і підвищить вашу самооцінку. Також у цю дату можна пофарбуватися в новий відтінок.

Місячний астропрогноз на 10 серпня

Фарбування, хімічна завивка чи інші агресивні процедури в цей день пройдуть добре.

Місячний астропрогноз на 11 серпня

Не тільки стрижка, а й мінімальна зміна довжини освіжить загальний вигляд зачіски. Однак фарбування, мелірування та інші подібні процедури з волоссям, заплановані на цей день, краще перенести.

Місячний астропрогноз на 12 серпня

Кардинальна зміна зачіски чудово вплине на самооцінку. Стрижка, процедури з догляду або фарбування в природний відтінок – прекрасне рішення на сьогодні.

Місячний астропрогноз на 13 серпня

Після стрижки волосся почне рости швидше, однак може погано укладатися. В цю дату краще відкласти фарбування та віддати перевагу оздоровчим процедурам.

Місячний астропрогноз на 14 серпня

Стрижку 14 серпня варто відкласти, оскільки вплив на волосся може виявитися різним. Віддайте перевагу процедурам з догляду.

Місячний астропрогноз на 15 серпня

Від кардинальних змін варто відмовитися, оскільки вони можуть принести розчарування. Непомітне тонування або корекцію звичної зачіски можна не відкладати.

Місячний астропрогноз на 16 серпня

Час не для експериментів – стрижка надовго не збережеться, а фарбування волосся протримається мало. Сьогодні варто віддати перевагу процедурам з догляду – пілінгу голови чи масці.

Місячний астропрогноз на 17 серпня

Час для кардинальних змін досі не настав. Астрологи в цей день радять робити виключно оздоровчі процедури.

Місячний астропрогноз на 18 серпня

Стрижка, зроблена сьогодні надовго, збереже свій первісний вигляд. Однак варто обирати вмілого й енергійного майстра.

Місячний астропрогноз на 19 серпня

Будь-які маніпуляції з волоссям у цей день позитивно вплинуть як на його загальний стан, так і на вашу самооцінку.

Місячний астропрогноз на 20 серпня

20 серпня – чудовий день для кардинальних змін: екстравагантна стрижка, яскравий колір, незвичайна укладка. Експериментуйте.

Місячний астропрогноз на 21 серпня

Успішними будуть експерименти з фарбуванням або тонуванням у незвичний для вас колір. Однак проста й нічим не примітна стрижка, зроблена в цю дату, може зробити волосся неслухняним.

Місячний астропрогноз на 22 серпня

Варто відкласти будь-які маніпуляції з волоссям, оскільки навіть мінімальна зміна довжини може зробити його неслухняним. Від зміни кольору також краще відмовитися.

Місячний астропрогноз на 23 серпня

Стрижка, фарбування або навіть процедури з догляду сильно вплинуть на стан шкіри голови не в кращий бік. Від походу в салон потрібно відмовитися.

Місячний астропрогноз на 24 серпня

Стрижка в цю дату спричинить проблеми з укладанням. Однак якщо у вас тонке чи пошкоджене волосся, то можна провести процедури з догляду та оздоровлення.

Місячний астропрогноз на 25 серпня

Фарбування чи стрижка негативно позначаться на загальному стані волосся. Салонні процедури варто перенести на інший день.

Місячний астропрогноз на 26 серпня

Мінімальну зміну довжини або незначне забарвлення потрібно відкласти, оскільки вони негативно вплинуть на загальний та емоційний стан.

Місячний астропрогноз на 27 серпня

27 серпня – сприятливий день для походу в перукарню. Стрижка, фарбування та інші процедури надовго збережуть первинний вигляд.

Місячний астропрогноз на 28 серпня

Процедури з догляду чудово вплинуть на волосся. Також можна освіжити стрижку.

Місячний астропрогноз на 29 серпня

Зроблена сьогодні стрижка спровокує об’єм волосся та зробить його більш слухняним.

Місячний астропрогноз на 30 серпня

Сприятливий день для стрижки та фарбування, проте від кардинальних змін іміджу варто відмовитися.

Місячний астропрогноз на 31 серпня

Оновити відтінок волосся або зрізати кінчики сьогодні можна, але експерименти проводити не потрібно.