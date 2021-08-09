У серпні 2021 року українці відпочиватимуть більше, ніж зазвичай. В останній місяць літа передбачено десять офіційних неробочих днів.
Додаткові вихідні чекають українців з нагоди Дня Незалежності України. Цьогоріч свято припадає на вівторок (24 серпня).
Понеділок (23 серпня) також буде вихідним днем, але його потрібно буде відпрацювати у суботу, 28 серпня.
Загалом у третій місяць літа українці працюватимуть 21 день.
Вихідні у серпні 2021
- 1 серпня
- 7-8 серпня
- 14-15 серпня
- 21-24 серпня
- 29 серпня
Свята у серпні 2021
- 1 серпня – День інкасатора, День Повітряних сил Збройних сил України
- 2 серпня – Ільїн день
- 5 серпня – Міжнародний день світлофора
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних сил України, День працівників ветеринарної медицини, День будівельника
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
- 12 серпня – Міжнародний день молоді
- 14 серпня – Медовий спас, Початок Успенського посту
- 15 серпня – День археолога
- 19 серпня – Яблучний спас, Преображення Господнє, день пасічника
- 23 серпня – День Державного Прапора України
- 24 серпня – День Незалежності України
- 27 серпня – Горіховий (Хлібний) Спас, Закінчення Успенського посту
- 28 серпня – День авіації України; День далекобійника
- 29 серпня – День шахтаря.