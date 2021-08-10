Фахівці не радять регулярно носити одну й ту саму пару закритого взуття. Під час постійного використання однієї пари кросівок через деякий час може з’явитися неприємний запах.

У спекотну погоду нога активно пітніє, а волога – найкраще середовище для розвитку бактерій, які й спричиняють дискомфорт. Що робити, якщо ви зіткнулися з цією проблемою?

Як позбутися неприємного запаху з кросівок в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Чому виникає неприємний запах

Головною причиною неприємного запаху у кросівках є бактерії. Вони починають активно розмножуватись у теплому та вологому середовищі, саме тому всі засоби боротьби з цією проблемою спрямовані на їх усунення.

Серед розповсюджених причин можна також назвати:

неправильний догляд за взуттям;

недотримання правил гігієни;

використання шкарпеток із синтетичних матеріалів;

використання однієї пари кросівок щодня.

Також причиною неприємного запаху може бути грибкова інфекція. В такому випадку варто звернутися до дерматолога.

Як позбутися неприємного запаху у кросівках

Завжди надавайте перевагу якісному взуттю, обирайте матеріали, які добре пропускають повітря, та пам’ятайте, що найкращий спосіб боротьби з неприємним запахом у взутті – це запобігання його виникненню.

Варто стежити за тим, щоб ваше взуття не було вологим. Краще не носити одну й ту саму пару взуття декілька днів поспіль. Надавайте перевагу шкарпеткам з бавовни. Вони вбирають вологу з ніг та не дають бактеріям активно розмножуватися на взутті.

Дотримуйтесь правил гігієни. Після душу варто ретельно витирати стопу та простір між пальцями. Також стежте за станом шкіри на ногах. Варто один раз в тиждень прибирати ороговілі частинки на стопах за допомогою пемзи.

Також після душу можна використовувати антиперспірант для ніг.

Дотримання цих рекомендацій є чудовою профілактикою, але якщо неприємний запах вже з’явився від нього можна швидко позбутися за допомогою спеціальних засобів.

Як швидко позбутися від неприємного запаху у взутті

Насамперед кросівки треба випрати та висушити. Для цього краще залишити їх на день або скористатися електричною сушаркою. Якщо це не допомогло, то можна спробувати інші варіанти.

Найпростіший спосіб – змініть устілки. Краще виймати та прати їх один раз у два тижні. Надавайте перевагу устілкам з натуральної шкіри та бавовни. Ці матеріали добре пропускають повітря, а це означає, що нога буде значно менше пітніти.

Якщо у вас немає такої можливості, можна обробити внутрішню поверхню взуття: спиртом, перекисом водню або розчином марганцівки. Після цього треба ретельно висушити взуття. Це треба робити щоразу після того, як ви його носили.

Ці речовини вбивають мікроорганізми, що викликають неприємний запах та працюють як дезодорант.

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Ще один дієвий спосіб – це використання речовин, які мають дію адсорбентів та поглинають зайву вологу. Серед таких можна виокремити харчову соду та активоване вугілля. Для цього способу потрібно покласти ложку соди або 3-4 таблетки активованого вугілля у ваше взуття та залишити на ніч. Такого ж ефекту можна домогтися, якщо замість цих речовин використати пакетики чаю.

Крім цього, можна покласти взуття на кілька годин у морозильну камеру. Перед цим з нього треба витягнути устілки.

Також можна придбати спеціальні засоби, які були створені саме для запобігання появі запаху в кросівках. Серед популярних можна назвати спеціальні спреї та одноразові устілки, а також наліпки з антибактеріальними властивостями. Ці засоби усувають саму причину неприємного запаху – розмноження бактерій.