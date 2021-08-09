10 серпня 2021 року у світі відзначають екологічне свято – День біодизеля, тобто безпечного для природи палива. Окрім цього свою Незалежність 10 серпня святкує республіка Еквадор.

Також сьогодні свято для усіх мандрівників та мореплавців – День попутного вітру.

10 серпня віряни вшановують пам’ять двох апостолів Прохора та Пармена, які були першими дияконами християнської церкви. У народі цю дату називають Прохорів день.

Прохор був учнем самого апостола Петра та мученицькі помер за свою віру у провінції Антиохії. Більше про життя святого майже нічого не відомо, у наші дні дослідники можуть лише здогадуватись про його біографію.

Наші предки у цей день починали збирати урожай картоплі, груш та викопувати цибулини тюльпанів. Вважалося, що сьогодні варто почати складати плани на майбутнє, адже задумане обов’язково має здійснитися.

У інших частинах світу цей день навпаки називають лінивим і радять не працювати та розслабитись. Із чим це пов’язано – достеменно невідомо.

Є припущення, що лінивим цей день називають через виснаєливу спекотну погоду, яка забирає усі сили.

Відзначають 10 серпня і професійне свято – свято коваля. Цю професію здавна дуже шанували і цінили, адже хороший коваль міг викувати будь-який інструмент і якісно підкувати коня.

Прикмети 10 серпня:

якщо ранок росяний, то весь місяць буде сонячний та теплим;

туман на сході сонця – кінець літа буде з рясними опадами;

якщо хмари пливуть високо в небі – погода буде сухою та ясною;

над ліжечком новонародженої дитини можна повісити гілку з грушового дерева, щоб вона гарно навчалась та була розумною;

якщо перед вам постав важкий життєвий вибір – з’їжте свіжезірвану грушу на заході сонця;

весь день йде дощ, але погода без вітру – негода не завершиться і продовжуватиметься кілька днів.

Що не можна робити 10 серпня:

у цей день не радять вести торги, продавати чи купувати щось, будь-які фінансові операції не принесуть прибутку;

небажано у цей день укладати шлюб, краще перенести весілля на іншу дату. Наші пращури вважали, що той хто ожениться в цей день – довго не проживе.

не можна йти по гриби із поганим настроєм або у стані сварки з кимось – повернетесь із порожнім кошиком.

Іменини 10 серпня відзначають володарі таких імен: Акакій, Василь, Єфим, Іван, Микола, Остап, Павло, Прохор, Серафим, Юліан, Ян, Олена, Анастасія, Антоніна, Аріна, Олена, Ілона та Ірина.

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Цікаві свята та події 10 серпня в інших країнах:

День, коли Міссурі став ще одним штатом США;

Всесвітній день лева;

день оголошення Японії про капітуляцію у 1945 році;

українська спортсменка Інесса Кравець встановила рекорд у потрійному стрибку – 15 м 50 см, який тримається і досі;

1793 року для відвідувачів вперше відкрився знаменитий музей Лувр у Парижі;

у 1876 році було здійснено перший в світі міжміський телефонний дзвінок. Подія відбулась у Канаді, у місті Онтаріо;

армія Української народної республіки (УНР), а саме Запорізька група, у 1919 році звільнила від більшовиків місто Вінниця.

Цього дня також народились іспанський актор Антоніо Бандерас, український митець Роман Лубківський, чотириразовий чемпіон СРСР, український футболіст Вадим Соснихін, 31-й президент Сполучених Штатів Герберт Гувер, а також гравець футбольного клубу Динамо та триразовий чемпіон СРСР Андрій Біба.