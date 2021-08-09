Народного артиста України та зірку радянського фільму В бій ідуть лише старі Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях.

Талашко є викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого і, як стверджують, він неодноразово примушував до інтимних стосунків своїх студенток та абітурієнток.

На особистій сторінці у Facebook сценарист Богдан Панкрухін зібрав історії дівчат, які стали жертвами актора.

Дівчата стверджують, що Володимир Талашко наполегливо запрошував їх до себе додому, фотографував оголеними і пропонував алкоголь.

Проте дівчата були занадто юними і наївними, щоб зрозуміти, чим може закінчитися такий візит. Більше того, вони довіряли актору, оскільки були впевнені в його порядності.

Юлія Бірзул зізналася, що зустрілася з Талашком у 15-річному віці, коли мріяла стати акторкою і вступити до університету Карпенка-Карого.

Тоді Володимир Талашко вирішив допомогти дівчині з творчим конкурсом. Актор зустрів Юлію на вокзалі, завіз додому, запропонував прийняти душ, а потім почав фотографувати і роздягати.

– Ми опинилися в спальні, я вже лежала на ліжку, а він мене цілував. У той момент я згадала дівчину з нашого колективу, яка постійно робила вигляд, що непритомніє, привертаючи до себе увагу (так ми думали). І ось в цій ситуації я теж несподівано зробила вигляд, що втратила свідомість. Причому я це зробила двічі або тричі. Я типу приходила в себе, щоб перевірити, що відбувається. Талашко дуже злякався, – розповіла Юлія Бірзул.

Також свою історію наважилася розповісти Вікторія Муштей, яка у 18 років прийшла в університет за допуском для вступу.

Талашко запевнив дівчину, що для успішного складання творчого конкурсу їй потрібно поїхати з ним додому і ще раз прорепетирувати.

Після численних відмовок Вікторія таки опинилася у квартирі актора, а той запропонував майбутній студентці коньяк та закуску.

– Він увімкнув диск з його піснями, і запропонував потанцювати. Він почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Але відстоювати свої кордони я тоді не вміла і стрес блокував якесь раціональне мислення. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею.

Я почала вириватися, сказала, що мені терміново потрібно їхати, скоро закривається гуртожиток. Він спробував заспокоїти, запропонував послати в сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала: “Вранці можете поїхати. У мене студенти залишалися, ми репетируємо тут”. Я сказала, що точно не залишуся, викликала таксі й швидко пішла, – згадала Вікторія.

Реакція Володимира Талашка

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Володимир Талашко заперечує всі звинувачення на його адресу.

Актор каже, що допомагав студентам зі вступом, але все було в межах приймальних вимог.

– Все було в межах приймальних вимог. За час роботи в університеті подібного спілкування з дівчатами, які вступали і вчилися, в мене не було. На репетиції додому вони могли приходити лише курсом, якщо виникали такі обставини. Але окремо я нікого не запрошував, – сказав Талашко.

Також ситуацію прокоментувала доцент кафедри режисури і телебачення Лариса Наумова. Вона зазначила, що дуже здивована подібними звинуваченнями.

– Я ніколи не чула подібних скарг і звинувачень. Мені здається, що це дуже дивна інформація. Ситуація в університеті настільки демократична, що можна в будь-який момент забрати документи або перейти на інший курс. Якщо про це мовчали, значить, їх все влаштовувало, – сказала доцент.

Реакція мережі

У коментарях більшість користувачів мережі висловлюють обурення оприлюдненими фактами непристойних дій, які нібито робив актор. Також всі підтримують дівчат, які зважилися на відвертість.

Я ці історії про нього чула ще з інституту, коли вчилася 20 років тому на кінофакультеті, але все це було в якості чуток, напівголосно, ніхто не наважувався говорити відкрито. Ви молодці, що наважилися врешті розповісти все це і назвати речі своїми іменами.

Як добре, що про це хтось розповів! У 2013 році зі мною сталася ідентична історія. Мені здається, що це навіть якась моральна травма.

Він має бути звільнений. Якщо керівництво університету цього не зробить, пропоную у вересні зібратись і допомогти адміністрації це зробити.

Чула і не раз, що таке ставалося з його студентками. На жаль!

Такий Талашко є в кожному вищому навчальному закладі.

Молодці, що не мовчите. Зло має бути викрите і покаране.

Вірю, що після ваших історій цьому настане кінець, – пишуть у мережі. Після матеріалу Богдана Панкрухіна у соціальних мережах почали з’являтися й інші жертви. Дівчата публічно розповідають про випадки сексуальних домагань, пов’язані з Володимиром Талашком. Свою студентську історію також розповіла акторка Настя Вергелес, яка закінчила другий і останній курс майстерні Талашка з двійками. Дівчина припускає, що отримувала погані оцінки через те, що не давала згоду на провокації актора. Крім цього, Настя потерпала від морального тиску з боку Талашка, який постійно наполягав на тому, щоб студентки роздягалися під час репетицій. Вони вирішили не терпіти це і звернулися до керівництва університету. Там дівчатам пояснили, що вони не перші, хто скаржиться на викладача. – Ми з одногрупницями вирішили піти в деканат і написати на нього заяву, аби його змінили! Ми про все розповіли, написали заяву, і нам пояснили, що ми не перші й не останні, що ця заява нікуди не дійде, тому що у нього є “криша”, і що нам треба буде або змиритись, або шукати інші рішення, але Володимир Талашко залишиться нашим майстром, – написала Настя. На поведінку актора також поскаржилася українська журналістка Ірина Сампан. Вона розповіла, що кілька років тому після інтерв’ю Талашко запросив її до себе додому. У квартирі він показував свої нагороди, пропонував алкоголь і намагався зґвалтувати журналістку. Але, на щастя, їй вдалося втекти.

Фото: Володимир Талашко