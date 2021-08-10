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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День ангела Ірини: привітання в листівках і СМС

День ангела Ірини: привітання в листівках і СМС

10 серпня відзначають день ангела Ірини. Власниці цього імені святкують свої іменини кілька разів на рік.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах і листівках із Днем ангела Ірини, щоб ви змогли привітати дорогих для вас володарок цього імені.

Привітання з днем ангела Ірини в картинках

с днем ангела

с днем ангела

с днем ангела

с днем ангела

Привітання з днем ангела Ірини в СМС

***

Найкращі вітання з Днем ангела Іри,
Здоров’ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Ірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний та сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.

***

З Днем ангела тебе! Нехай добрий художник розфарбує твоє життя яскравими фарбами, а талановитий композитор напише мажорну мелодію твоєї долі. У сплячої красуні були феї, а твоєю феєю нехай буде твоя свята заступниця Іра. Бажаю тобі міцного здоров’я і сил, везіння, успіхів та удачі у всіх починаннях, здійснення заповітних бажань, вірних друзів і сімейного щастя!

***

Люба Ірусю! З днем Ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангели в житті тебе охороняють,
Завжди залишайся такою ж прекрасною —
Веселою, усміхненою, сонячно-ясною,
Нехай цей вірш тобі радість несе,
Безхмарним буде завжди небосхил!

Значення імені Ірина

Саме ім’я має давньогрецьке походження, і найімовірніше, походить від імені Ейрені, що належало давньогрецькій богині миру та спокою, а означає воно – мирна та спокійна.

А ось святою покровителькою імені вважається великомyчениця Ірина Македонська. За свою віру вона зазнала образи та приниження і була спалена на багатті у 304 році.

У 2021 році День Ірини відзначають вісім разів: 29 квітня, 18 травня, 26 травня, 10 серпня, 17 серпня, 22 серпня, 26 серпня і 1 жовтня.

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Фото: Unsplash

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