В Україні Медовий спас 2021 відзначатимуть 14 серпня. Це свято має постійну дату і щорічно збігається з початком Успенського посту.

За традицією, в цей день потрібно збирати медовий урожай.

Раніше пасічники зібраний урожай носили на освячення до церкви, ділилися медом зі священиками і нужденними.

Також в день Медового спаса заведено пекти пироги і пряники з меду. Але спочатку мак, трави, мед і воду треба освятити в церкві, щоб очиститися від гріха.

14 серпня необхідно дбайливо ставитися до води. Раніше в день свята люди чистили криниці і прибирали сміття з берегів акваторії. Після цього клопоту всі йшли на ярмарки і масові гуляння.

Вважається, що Медовий спас ознаменує початок осені. Після свята не можна купатися у водоймах, оскільки вода в цей період вже холодна.

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Це свято також називають Маковієм. За однією версією, назва походить від мучеників Маккавеїв – 14 серпня день їхньої пам’яті.

За іншою, у цей день до меду випікали пряники з маком, тому спас також іноді називають Маковим.

Крім цього, 14 серпня починається Успенський піст. Він триватиме два тижні – до 28 серпня.

Щороку українці святкують три спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий. Всі вони відзначаються на честь Ісуса.

Дати цих свят пов’язані зі збором урожаю і запасом продуктів на зиму. Вважається, що слово спас походить від запасатися.