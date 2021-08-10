24 серпня Україна відзначить одне з найважливіших державних свят – День Незалежності. В зв’язку з цим українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Виступ симфонічного оркестру, дискотека 90-х і великий святковий концерт. Куди піти у Львові на День Незалежності України – афішу на 24 серпня читайте в матеріалі.
Володарі звуку. Lords of the Sound. Хіти української естради
У День Незалежності України симфонічний оркестр Lords of the Sound представить нову програму – хіти української естради в сучасному аранжуванні.
Прозвучать треки Софії Ротару, Володимира Івасюка, Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та інших.
Двогодинна програма до Дня Незалежності України обіцяє бути яскравою.
Адреса: пл. Святого Юра, 5 (Митрополичі сади)
Вартість: від 290 грн.
Час: 15.30, 19.30.
Концерт: супер диско 90-х. Фестиваль незалежності. 30 років
Гучне святкування, світові хіти, найкращі діджеї та дружня атмосфера – все це обіцяють на концерті SuperDisco.
Гостей події очікують танцювальні треки представників диско 90-х – Sident (Lazzy Dee), East 17, Global Deejays, Snap!, Captain Jack, NaNa та інших.
Адреса: Стадіон Арена Львів, вул. Стрийська, 199.
Вартість: від 320 грн.
Час: 18.00.
Виставка Тетяни Крамаренко ЛініЯ. У пошуках ідентичності
На виставці будуть представлені роботи, які з’явилися з ліній випадкових каракуль, в яких каракулеграф Тетяна Крамаренко бачить справжнє мистецтво.
Крім того, кожен зможе спробувати себе в ролі каракулеграфа. Також художниця проведе безкоштовний майстер-клас.
Адреса: вул. Кушевича, 1.
Вартість: безкоштовно.
Час: 12.00 (тривалість три години).
Святковий концерт у День Незалежності України
З нагоди Дня Незалежності у Львові просто неба організовують святковий концерт.
На сцені виступлять такі виконавці як Аркадій Войтюк, Alyona Alyona, Navka, гурти Kalush і Patsyki z Franeka.
Адреса: вул. Стрийська (біля площі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного)
Вартість: безкоштовно.
Час: 18.00
Фестиваль домашніх улюбленців
День Незалежності України ви можете провести в компанії свого чотирилапого друга на фестивалі домашніх улюбленців.
Також у вас буде можливість:
- безкоштовно чіпувати свого улюбленця;
- взяти собачку в свою родину;
- зробити фото зі своїм улюбленцем на фотозоні, де буде працювати фотограф;
- відвідати виставку-ярмарок зоотоварів від провідних виробників і постачальників;
- відкрити для себе інноваційні продукти та технології, амуніцію, аксесуари і засоби для догляду за тваринами;
- побачити майстер-класи та виступи представників зооринку: ветеринари, грумери, дресирувальники;
- взяти участь у конкурсах і розвагах із подарунками;
- смачно перекусити на фуд-кортах;
- відпочити в лаундж-зоні або просто полежати в гамаку;
- відвідати зону з розвагами для дітей.
Адреса: вул. Кушевича, 1 (Палац Гната Хоткевича).
Вартість: 50 грн.
Час: з 12.00 до 20.00.
Фото: Lord of the Sound, Pexels