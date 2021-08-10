Секс-скандал із Талашком: що потрібно знати про харасмент і як себе захистити

9 серпня Народного артиста України та викладача університету імені Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток.

Після тривалого мовчання випускниці університету вирішили публічно розповісти, як потерпали від насилля з боку Володимира Талашка.

За словами дівчат, викладач неодноразово примушував до інтимних стосунків своїх студенток. Спочатку він запрошував їх до себе додому, потім пропонував алкоголь і фотографував оголеними.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Дарина, одна із абітурієнток 2021 року, зізналася, що також зіткнулася з подібною поведінкою Володимира Талашка.

Вона прийшла на консультацію перед творчим конкурсом, під час якої Талашко мацав дівчину, а також цікавився, чи є у неї хлопець і чи був у неї секс.

– Я приходжу на консультацію до Талашка, розповідаю про свою творчу програму, він мене слухає, а потім пропонує мене пофотографувати. На той момент я була в футболці і спідниці вище коліна, оскільки літо і дуже спекотно. Він починає підгинати мені ногу і, як я розумію, фотографує так, щоб мою спідню білизну було видно. Потім він говорить: “Приспусти футболку там, де плече, я хочу подивитися, який ти матимег=ш вигляд у кадрі”, – згадує дівчина.

Після цього він запрошував дівчину додому, щоб прорепетирувати всю програму, а також пропонував своє житло для ночівлі.

Дарину насторожили дії викладача, вона відмовилася від провокативних пропозицій Талашка, і в результаті вступила до іншого навчального закладу.

Чому важливо не мовчати

Харасмент – це один із видів дискримінації за якимось із показників – вік, стать, релігія, національність чи колір шкіри. У сучасному суспільстві харасмент часто трапляється на сексуальному підґрунті, що і призводить до сексуальних дій, погроз, приниження і залякування.

Психолог Яна Поліщук переконує, жертва харасменту може навіть не усвідомлювати певний час, що вона потерпала від насилля, оскільки це досить активний психологічний вплив на особистість.

Здебыльшого основною причиною мовчання жертви є страх осуду з боку суспільства.

– Як виявилося, саме знайоме і близьке оточення найчастіше чинить насильницькі дії і домагання. І, очевидно, що в це можуть не повірити, можуть звинувачувати у брехні. Не завжди насильники схожі на жахливих людей із неправильним стилем життя. Це можуть бути абсолютно адекватні соціалізовані люди, яких ми бачимо щодня. Основний рушій у цьому всьому – це страх. Але це потрібно зупиняти: важливо відразу припинити контакт з людиною, яка завдала шкоди, і не мовчати, якщо щось трапляється, – каже Яна Поліщук.

Найчастіше ситуації дискримінації, насилля, приниження трапляються із людьми, які не вміють говорити “ні”. Треба вчитися чітко доносити свою позицію, відстоювати особисті кордони і говорити “ні”, якщо щось не подобається.

– Важливо попереджати це, помічати поведінку людей і відстоювати свої особисті кордони, вести свідоме і правильне спілкування у соціальних мережах, де дівчата часто стають жертвами провокативних актів і домагань, – додала Яна.

У разі потерпання від будь-якого насилля важливо не мовчати, а одразу звернутися по допомогу до рідних людей, яким можна довіряти і які зможуть надати підтримку.

Якщо інцидент стався у навчальному закладі, там завжди є кваліфікований психолог чи соціальний педагог, який може надати допомогу.

Ще одним із форматів допомоги є телефонна довіра. Насамперед це дзвінок до поліції за номером 102, де працівники мають надавати допомогу тим, хто опинився у ситуації насилля.

Також існує велика кількість гарячих ліній, які працюють абсолютно анонімно. Наприклад, номер 116 124 діє за підтримки організації Ла Страда, яка протидіє насиллю.

Як захиститися від сексуальних домагань

За словами юриста Христини Кіт, упродовж декількох років ВНЗ затверджують Положення щодо протидії сексуальним домаганням в університеті, відповідно до якого створюються комісії або комітети, які розглядають заяви і скарги студентів.

Відповідно за розглядами таких заяв може бути ухвалено відповідні рішення і проведено роботу з викладачами.

Якщо подібних звернень дуже багато і всі вони стосуються одного викладача, то його можуть звільнити на підставі вчинення морального проступку несумісного з його професійною діяльністю.

Також можна звертатися із заявою одразу до поліції, тому що сексуальне домагання – це злочин. Поліція зобов’язана розслідувати такі випадки і притягати до відповідальності тих, хто це вчиняє.

У Кримінальному кодексі є дві статті, за якими можуть нести відповідальність ті, хто вчиняє сексуальні домагання.

За статтею 153 (Сексуальне насильство) ККУ передбачено позбавлення волі терміном на 5 років.

Якщо це стосується неповнолітньої особи, то винуватцю загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 7 років.

Відповідно до статті 154 (Примушування до вступу в статевий зв’язок), кривдник карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до шести місяців.

За словами юриста, жертва харасменту може отримати компенсацію лише в тому разі, якщо кривдника визнали винним. Це все вирішується у судовому порядку, а розмір компенсації встановлюється індивідуально у кожному конкретному випадку.

В Україні подібних випадків не так небагато, оскільки студенти звикли терпіти і чекати закінчення навчання.

Вони намагаються про це забути і не вірять, що можна вплинути на поведінку викладача, не нашкодивши собі і своєму навчанню.

Також випадки харасменту рідко доходять до суду через те, що важко довести факт сексуального домагання. Найчастіше це відбувається без свідків і камер.

– У більшості випадків поліції складно зібрати ті докази, які могли б підтвердити провину викладача. Коли йдеться про сексуальні домагання, можна отримати належний захист тільки тоді, коли про це говоритиме не одна людина. Тут варто об’єднатися і спільно звернутися із заявою до поліції. Якщо є докази у вигляді листувань, це все потрібно показати поліції для того, щоб надати достатній матеріал для розслідування, – каже юрист.

Нагадаємо, що Мінкульт пообіцяв провести службове розслідування щодо звинувачень у сексуальних домаганнях Володимира Талашка.

У відомстві повідомили, що вони максимально стривожені цією ситуацією, тому закликають керівництво університету сприяти оперативній та всебічній перевірці усіх наведених випускницями фактів.