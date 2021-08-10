11 серпня 2021 року православні віряни відзначають Різдво святителя Миколая Угодника. У давнину це свято асоціювалось із наближенням осені.

Свято Різдва Миколая Угодника присвячене Миколаю Чудотворцю. Воно виникло у IX столітті разом із хрещенням Київської Русі.

За народними віруваннями, молитви до святого Миколая у цей день дуже ефективні, адже Угодник один із наближених до Бога. Тому люди по всьому світу відвідують церкви та моляться.

Ба більше, є повір’я, якщо помолитись Миколаю Угоднику, то він обов’язково допоможе всім нужденним.

11 серпня – яке сьогодні свято

Також у цей день вшановують пам’ять святої мучениці Серафими. Дівчина народилась в Антіохії, але усе своє життя прожила у аристократики з Риму Савіни. Власне багатійка допомогла Серафимі стати християнкою.

Із 117 до 138 року за імператорським наказом в Римі проводилися жорстокі гоніння християн. Але Серафима, проявивши мужність, прийшла на судовий процес разом із Савіною.

Тоді ж правитель імперії, побачивши поруч аристократку, відпустив бідну дівчину Серафиму і закликав її відмовитись від християнської віри.

За декілька днів Серафима знову пішла до суду. Але правитель побачив, що дівчина не зрікається від віри в Ісуса Христа. Тоді він вирішив провчити дівчину і віддав її двом хлопцям на наругу. Але Серафима дивом врятувалась, помолившись Богу.

Так, після молитви почався землетрус і лиходії впали знесиленими. Згодом дівчина повернула здоров’я хлопцям, а ті у свою чергу сказали правителю, що янгол Господній захистив дівчину та не дозволив їм торкнутися до Серафими.

Але правитель стояв на своєму. Він продовжував дівчину змушувати відректися від віри, катувати її, а згодом наказав відрубати голову. Водночас сам мучитель осліп.

Читайте: Церковний календар свят на серпень 2021

Ще у середу святкують сучасне свято – День кінетичного піску. Головна мета цього дня – популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску.

Свято зовсім молоде, адже його історія починається з 2020 року.

У цей день прийнято фотографуватись із кінетичним (живим або розумним) піском і публікувати знімки у соцмережах із гештегом #KineticSandDay.

Кінетичний пісок — це розвивальна іграшка для дітей. Пісок складається на 98% зі звичайного піску, та на 2% – зі силіконових масел. Головна відмінність від класичного піску – він не клеїться до шкіри та одягу, із нього легше ліпити фігури, а також він не містить речовин, у якому можуть розмножуватись бактерії.

Цікаві свята 11 серпня в інших країнах

Національний день малинового торта (США);

День грибів (Японія);

День синів та дочок (Німеччина);

День пам’яті бійців за свободу в(Латвія);

День гір (Японія);

Національний день тарта Бейквелл (Велика Британія).

Народні прикмети на 11 серпня

якщо день буде туманним – це до доброго збору врожаю ячменю і вівса;

якщо у цей день ще без заморозків, то початок осені буде теплим;

якщо ви помітили мало грибів у лісі – це до морозної та холодної зими;

якщо є багато ягід та горіхів, то зима буде сніжною.

Що не можна робити 11 серпня

сваритися із близькими друзями та родичами, бо ця сварка може зруйнувати ваші стосунки із рідними;

позичати гроші знайомим, інакше про повернення боргу ви можете забути;

працювати на городі та в полі, бо організм під вечір сильно виснажиться;

не можна прибирати в домі, а особливо мити підлогу та замітати;

ображатись – бо інакше спіткатиме лихо.

Іменини на 11 серпня

У середу день янгола відзначають усі Олександри, Олексії, Анатолії, Костянтини, Михайли, Миколи та Романи.