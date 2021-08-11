11 серпня святкують день ангела Миколая. Це ім’я в перекладі з грецької мови означає переможець народів.

Якщо у вас в оточенні є чоловіки з ім’ям Микола, не забудьте привітати їх з іменинами. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Миколая в листівках і СМС.

Привітання в листівках з днем ангела Миколи

Привітання в СМС із днем ангела Миколи

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Миколи,

Прийми привітання!

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Цього дня хай гріють душу

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм

І щодня, й щомиті,

Хай Миколі помагає

Ангел покровитель!

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Коля! Коля! Миколай!

Не сумуй і не зітхай,

Не хворій і не хандри,

І здоров’я бережи!

Ти чудовий чоловік,

Будь таким увесь свій вік!

Ти найкращий в світі Коля!

Пам’ятай, це твоя доля!

Значення імені Микола

Ім’я Микола має давньогрецьке походження та складається з двох слів нікос – переможець і лаос – народ.

Володарем цього імені визначено широко мислити та діяти, не обмежуючи себе ні в чому на шляху до мрій та життєвих цілей. Микола завжди намагається відповідати думці оточуючих про нього, крім того, він ніколи не надходить погано щодо близьких йому людей.

Найчастіше чоловік із цим іменем вимогливий та принциповий. Однак він людина слова.

Варто зазначити, що день ангела Миколи можна святкувати майже 160 раз в рік.