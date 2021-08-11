Успенський піст 2021: що не можна їсти

Щороку Успенський піст починається 14 серпня та закінчується 27 серпня. Це найкоротший піст у році. У цей проміжок часу існують певні обмеження у харчуванні та поведінці, яких треба дотримуватися. Під час посту православні християни готуються до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Що не можна їсти в Успенський піст у 2021 році – читайте в матеріалі.

Заборони та правила харчування у період Успенського посту

У ці два тижні вірянам треба відмовитися від яєць, молока, кисломолочних продуктів, м’яса та алкоголю.

Основу раціону складають свіжі овочі, фрукти, картопля, гриби, горіхи, сухофрукти, ягоди, мед, цільнозерновий хліб та крупи.

У понеділок, середу та п’ятницю у раціоні можуть бути тільки ті продукти, які не підлягали термічній обробці. У ці дні можна їсти свіжі овочі та фрукти, горіхи, хліб з пророщеного зерна або хлібці.

Коров’яче молоко можна замінити рослинним. Сьогодні існує багато різновидів такого молока: вівсяне, кокосове, мигдальне та соєве. Для приготування треба замочити на ніч горіхи або крупу, потім подрібнити їх з водою та відтиснути у мішечку з марлі.

Також можна приготувати сироїдну гречку. Для цього її треба залити холодною водою та залишити на кілька годин. Після того, як крупа розбухне, до неї можна додати свіжі фрукти та горіхи.

У вівторок та четвер можна їсти гарячі страви без додавання олії. Це можуть бути відварені овочі та крупи, з яких можна приготувати суп. Також продукти можна тушити та смажити на сковорідці з додаванням води замість олії.

У суботу та неділю під час приготування гарячих страв можна додавати олію. До напоїв можна додати невелику кількість червоного вина.

Також 19 серпня відзначається свято Преображення Господнього. У цей день віряни можуть додати до свого раціону рибу, морепродукти та випити невелику кількість червоного вина. Традиційно у цей день віряни їдять яблука, груші та сливи з медом.

Під час посту треба відповідально поставитись до свого раціону. Харчування у цей період передбачає відмову від білків тваринного походження, тому треба збільшити кількість рослинного білка.

Його можна отримати з сої, сочевиці, тофу, кіноа, квасолі, шпинату, насіння чіа та горіхів. Також у цей період збільшується кількість вуглеводів, тому для кращого самопочуття краще відмовитись від солодощів, цукру та білого хліба.

Суть Успенського посту

Успенський піст названий на честь великого свята Успіння Пресвятої Богородиці. Православні віряни відзначають його 28 серпня. Це єдиний піст, який присвячений Божій Матері. За суворістю він схожий на Великий.

У період утримання не можна сваритися, заздрити та злословити. Людина повинна читати молитви та каятись, тим самим вона просить Божу Матір про заступництво.

За два тижні обмежень у їжі та поведінці християни мають досягти чистоти духу та тіла та підготуватися до великого релігійного свята – Успіння, яке вони відзначають по закінченню посту – 28 серпня.