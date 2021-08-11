У четвер, 12 серпня, відзначають Міжнародний день молоді. Свято присвячене людям, сповнених активністю та бажанням змінювати світ на краще.

У 1999 році цей день встановила Генеральна Асамблея ООН. А вже 12 серпня 2000-го Міжнародний день молоді вперше відзначили на світовому рівні.

Свято має на меті нагадування про роль молоді у розвитку світу, а також роль у вирішенні проблем, з якими вони стикаються в освіті, працевлаштуванні, сім’ї, особистих стосунках тощо.

Ба більше, це день, коли варто задуматися про майбутнє, побудувати плани та розібратись у собі і знайти покликання.

Цікаво, що кожного року тематика дня різна. Наприклад, у 2001 році заходи були присвячені темі боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу, у 2008-му – молоді та зміни клімату, а у 2013 – молодіжній міграції.

Також були теми безробіття, психічного здоров’я, бідності. Усі ці проблеми актуальні для молоді, і тому суспільство звертає увагу на них і вирішує їх спільно.

12 серпня – яке сьогодні свято

Ще у середу православні віряни вшановують пам’ять святого мученика Іоанна Воїна. За наказом імператора він був посланий вбивати християн, однак його чиста душа не дозволяла цього робити.

Святий Іоанн – слов’янин, служив в лавах армії за роки царювання імператора Юліана Відступника. Разом з іншими вояками його змушували вбивати християн.

Однак, вірячи в Ісуса Христа, Іоанн таємно допомагав християнам. Він ховав їх, забезпечував грошима, їжею та одягом. А тих одновірців, що сиділи у темницях, відвідував і підтримував.

Та згодом імператор дізнався про дії свого Воїна. Він наказав катувати та мучити святого до смерті. Але Іоанна це не зламало і він вижив. Тому його вирішили кинути до в’язниці.

Після того, як помер імператор Юліан святого Іоанна випустили на свободу. До самої старості він залишався відданим християнству: молився та дотримувався посту, відвідував хворих та допомагав нужденним.

Тепер же святому Іоанну моляться за в’язнів, а також просять у нього допомогти викрити злодійство і знайти втрачене/викрадене.

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Також на 12 серпня випадає Всесвітній день слонів. У цей день нагадують про важливість захисту та збереження популяції тварин із США та Азії.

Засновниками такого дня вважають канадських кінематографістів Патришію Сімс та Майкла Кларка з Canazwest Pictures і Sivaporn Dardarananda, а також главу Фонда з реінтродукції слонів у Таїланді.

Уперше Всесвітній день слонів відзначили у 2012 році. Тоді навіть спеціально Сімс та Кларк випустили фільм про слонів – Повернення у ліс.

Народні прикмети на 12 серпня

якщо цілий день на вулиці буде похмуро та прохолодно, то наступний тиждень обіцяє бути сонячним;

якщо у четвер піде помірний дощ – то декілька днів буде дощова погода;

якщо на світанку ще видно мерехтливі зорі на небі – це до дощу;

якщо вітер 12 серпня не вщухатиме, то може прийти раптова негода.

Що не можна робити 12 серпня

робити манікюри та педикюри;

відвідувати салони краси;

відмовляти у допомозі безхатченкам;

багато їсти та випивати алкоголь;

ухвалювати важливі та серйозні рішення.

Іменини на 12 серпня

Цього дня свій день янгола святкують Анатолій, Валентин, Іван, Максим, Павло і Ангеліна. Не забудьте привітати своїх близьких та знайомих, які стали причетними до свята – їм безперечно буде приємно.

Хто народився 12 серпня